Γέννησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Το βίντεο από το μαιευτήριο με τον μπέμπη της

Μαμά έγινε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη! Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, κρατούν στην αγκαλιά τους τον νεογέννητο γιο τους εδώ και λίγες ώρες.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια, με ανάρτησή της στο instagram. Στο βίντεο φαίνεται το χεράκι του μπέμπη και τα χέρια των γονιών του, καθώς κρατιούνται σφιχτά. «11.07.25», γράφει στο κέντρο του βίντεο.

«Αυτό το μικροσκοπικό χεράκι άλλαξε τα πάντα. Καλώς ήρθες στον κόσμο αγόρι μας (This tiny hand changed everything. ✨ Welcome to our universe baby boy)», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

«Μετράω αντίστροφα, η αλήθεια είναι αυτή. Είχα φοβίες και άγχος πριν. Τώρα που κοντεύει, νομίζω πως το βλέπω πολύ πιο χαλαρά. Θέλω να γεννήσω φυσιολογικά. Δεν έχω προγραμματίσει πόσο καιρό θα μείνω εκτός δουλειάς. Θέλω να είμαι με το μωράκι μου όσο περισσότερο μπορώ. Θέλω να αφοσιωθώ στο μωράκι μου κι από εκεί και πέρα θα επιστρέψω στο ραδιόφωνο του χρόνου, θα είμαι στο ραδιόφωνο μόνο από επιλογή», είχε πει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην εκπομπή Super Κατερίνα, στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε λίγες μέρες πριν γεννήσει.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 στα Χανιά. Πληροφορίες λένε ότι η σχέση τους μετρά από τα τέλη του 2022, όμως τότε δεν είχαν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, ενώ δεν έκαναν δημόσιες εμφανίσεις.

Στις 7 Μαρτίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της, με μερικές φωοτογραφίες του ζευγαριού, στις οποίες φαινόταν η φουσκωμένη κοιλίτσα της αθλητικογράφου, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της.

Αργότερα, τον ίδιο μήνα, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο από τη στιγμή που ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος αλλά και τον τρόπο που το ανακοίνωσε στον σύζυγό της.

Στις 13 Απριλίου, το ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού με ένα βίντεο στο instagram. Η απάντηση ήταν... μέσα στην τούρτα.

