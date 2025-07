Προκόπης Αγαθοκλέους: Στα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Είναι πολύ ταλαντούχος, έχει καταγωγή από την Κύπρο και ξεχώρισε με τον ομώνυμο ρόλο στη σειρά του Mega για τον Άγιο Παΐσιο.

Ο λόγος για τον Προκόπη Αγαθοκλέους που μετά από μία άκρως σημαντική πορεία στο θεατρικό σανίδι, συμμετέχει στην επερχόμενη ταινία The Lion at My Back της Τόνιας Μισσιαλή.

Υποδύεται τον ρόλο του The Suit στην ταινία, τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως κι ο ίδιος αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Instagram.

«Του Αγίου Προκοπίου σήμερα και εύχομαι να έχουμε χαρά, υγεία, ειρήνη και κάμποση δύναμη να αγωνιζόμαστε γι’ αυτήν! Χρόνια μας πολλά! ✌️✊🙏❤️ [απόσπασμα από τα χτεσινά γυρίσματα της ταινίας “the lion at my back” της Τόνιας Μισσιαλή]», έγραψε στην ανάρτησή του ο Προκόπης Αγαθοκλέους.

Η ταινία The Lion at My Back είναι ένα συγκινητικό δράμα που εμβαθύνει σε θέματα ανθεκτικότητας, επιβίωσης και του βαθύ δεσμού που αναπτύσσεται μεταξύ δύο περιθωριοποιημένων γυναικών. Η ιστορία ακολουθεί τη Μαριάμα (Σόκνα Ντιάρα Ντιάλο), μια ζωηρή 18χρονη αιτούσα άσυλο από τη Σενεγάλη, η οποία πρέπει να εγκαταλείψει το καταφύγιο που την προστάτευε και να αντιμετωπίσει έναν αβέβαιο κόσμο. Στον δρόμο της συναντάει τη Στέλλα (Έλενα Καλλινίκου), μια 40χρονη Κύπρια γυναίκα που προσπαθεί αθόρυβα να ξαναχτίσει τη ζωή της.

Καθώς πλοηγούνται σε ένα δύσκολο τοπίο περιθωριοποίησης και επιβίωσης, αναπτύσσεται μια απρόσμενη και βαθιά σύνδεση μεταξύ τους. Ωστόσο, όταν δυνάμεις από το παρελθόν τους επανεμφανίζονται και απειλούν όσα έχουν χτίσει, και οι δύο γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις για να προστατεύσουν ό,τι θεωρούν πολύτιμο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media