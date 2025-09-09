Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια

Τζένη Μπαλατσινού: Δηλώσεις της στο Happy Day, τον περασμένο Ιούνιο

Συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Βασίλη Μπαλατσινό και τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια, απαθανατίστηκε στο Ηρώδειο η Τζένη Μπαλατσινού.

Ο υπουργός με τη σύζυγό του και τον πεθερό του παρακολούθησαν τη μουσική παράσταση του Σταύρου Ξαρχάκου, «Ταξίδι στο φως».

Τζένη Μπαλατσινού- Βασίλης Μπαλατσινός- Βασίλης Κικίλιας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Οι τρεις τους επέλεξαν denim για τη βραδινή τους έξοδο με την παρουσιάστρια και επιχειρηματία να κάνει μια σικάτη εμφάνιση γι' αυτή τη φθινοπωρινή περίοδο.

Τζένη Μπαλατσινού- Βασίλης Μπαλατσινός- Βασίλης Κικίλιας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε wide leg ψηλόμεσο τζιν σε σκούρο χρώμα, μαύρο σατέν top με λαιμόκοψη και μαύρα flat σανδάλια.

Η Τζένη Μπαλατσινού με τον πατέρα της, Βασίλη Μπαλατσινό στο Ηρώδειο / NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βασίλης Κικίλιας - Τζένη Μπαλατσινού / NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Aνά διαστήματα η Τζένη Μπαλατσινού έχει δημοσιεύσει στο instagram φωτογραφίες με τον πατέρα της. Μία από αυτές, ήταν όταν τον φωτογράφισε την ώρα που έλεγε ιστορίες στον μικρότερο γιο της, Παναγιώη- Αντώνη Κικίλια.

Υπενθυμίζεται ότι η Τζένη Μπαλατσινού έχει αποκτήσει τρία παιδιά, από τον γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, που κράτησε από το 1996 έως το 2014: την 28χρονη σήμερα Αμαλία, την 26χρονη Αλεξάνδρα και τον 18χρονο Μάξιμο.

Mε τον Βασίλη Κικίλια παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2019. Στις 25 Δεκεμβρίου 2020, υποδέχτηκαν τον γιο τους, Παναγιώτη - Αντώνιο Κικίλια, ο οποίος θα γίνει 5 ετών τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Η οικογένεια πέρασε μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών στην Πάτμο, όπου διατηρούν εξοχική κατοικία.