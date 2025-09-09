Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια

Συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Βασίλη Μπαλατσινό και τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια, απαθανατίστηκε στο Ηρώδειο η Τζένη Μπαλατσινού.
Ο υπουργός με τη σύζυγό του και τον πεθερό του παρακολούθησαν τη μουσική παράσταση του Σταύρου Ξαρχάκου, «Ταξίδι στο φως».
Οι τρεις τους επέλεξαν denim για τη βραδινή τους έξοδο με την παρουσιάστρια και επιχειρηματία να κάνει μια σικάτη εμφάνιση γι' αυτή τη φθινοπωρινή περίοδο.
Η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε wide leg ψηλόμεσο τζιν σε σκούρο χρώμα, μαύρο σατέν top με λαιμόκοψη και μαύρα flat σανδάλια.
Aνά διαστήματα η Τζένη Μπαλατσινού έχει δημοσιεύσει στο instagram φωτογραφίες με τον πατέρα της. Μία από αυτές, ήταν όταν τον φωτογράφισε την ώρα που έλεγε ιστορίες στον μικρότερο γιο της, Παναγιώη- Αντώνη Κικίλια.
Υπενθυμίζεται ότι η Τζένη Μπαλατσινού έχει αποκτήσει τρία παιδιά, από τον γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, που κράτησε από το 1996 έως το 2014: την 28χρονη σήμερα Αμαλία, την 26χρονη Αλεξάνδρα και τον 18χρονο Μάξιμο.
Mε τον Βασίλη Κικίλια παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2019. Στις 25 Δεκεμβρίου 2020, υποδέχτηκαν τον γιο τους, Παναγιώτη - Αντώνιο Κικίλια, ο οποίος θα γίνει 5 ετών τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
Η οικογένεια πέρασε μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών στην Πάτμο, όπου διατηρούν εξοχική κατοικία.