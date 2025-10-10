Βέλγιο: Στόχος τρομοκρατών ο πρωθυπουργός της χώρας

Έφοδος της αστυνομίας σε τέσσερις τοποθεσίες - Δύο συλλήψεις

Κοσμος
Βέλγιο: Στόχος Τρομοκρατών Ο Πρωθυπουργός
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε τέσσερις τοποθεσίες στην Αμβέρσα το πρωί της Πέμπτης, συλλαμβάνοντας τρεις άνδρες που φέρονται να σχεδίαζαν να δολοφονήσουν πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του Bart De Wever, σύμφωνα με το De Standardaard.

O πρωθυπουργός του Βελγίου - AP Images

Μία από τις εφόδους πραγματοποιήθηκε μερικές εκατοντάδες μέτρα από την κατοικία του πρωθυπουργού, ανέφερε το πρακτορείο. Η αστυνομία κατέσχεσε υλικά για πιθανή βόμβα αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, χαλύβδινες σφαίρες και έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Οι αρχές δήλωσαν ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι οι τρεις είχαν τζιχαντιστικά κίνητρα, αλλά δεν παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τρεις άνδρες, που γεννήθηκαν μεταξύ 2001 και 2007, δεν έχουν ποινικό μητρώο, αν και ορισμένοι ήταν ήδη γνωστοί στην αστυνομία, δήλωσε εκπρόσωπος στο Euractiv. Ένας από τους τρεις αφέθηκε ελεύθερος ξανά την Πέμπτη, ενώ οι υπόλοιποι δύο πρόκειται να εμφανιστούν ενώπιον δικαστή την Παρασκευή.

