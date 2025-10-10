GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp

Απόψε, Παρασκευή στις 21.00 στο Star

10.10.25 , 14:46 GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp
Οι auditions αποτελούν, πλέον, παρελθόν και τα 50 υποψήφια μοντέλα, που πέρασαν στο boot camp, καλούνται να διανύσουν την τελική ευθεία και να δοκιμαστούν σε δύο δύσκολα και απαιτητικά challenges, που θα καθορίσουν τον τελικό αριθμό μοντέλων, που θα μπουν στο σπίτι του GNTM 2025.  

GNTM: Το Boot camp, ο guest σχεδιαστής κι η μονομαχία πασαρέλας!

Η πρώτη δοκιμασία ονομάζεται ID Posing. Τα μοντέλα καλούνται να ποζάρουν και να αναδείξουν την προσωπικότητά τους με πρωτοτυπία στις πόζες και στην έκφραση, ώστε να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και να περάσουν στην επόμενη φάση. Από τους 50 μόνο οι 40 θα καταφέρουν να φτάσουν στο Grand Défilé.

GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp

Η δοκιμασία που θα κρίνει φέτος ποιοι και πόσοι θα μπουν, τελικά, στο σπίτι του GNTM 2025, μεταμορφώνει τα μοντέλα σε High Fashion Models από το πρώτο λεπτό, με ρούχα του γνωστού σχεδιαστή Δημήτρη Πέτρου, ανεβάζοντας τους παλμούς και την αγωνία στο κατακόρυφο, καθώς θα διαγωνιστούν σε Catwalk Battle. 

GNTM: Ο Παναγιώτης απήγγειλε ποίημα στους κριτές!

Οι πέντε έντονες και διαφορετικές προσωπικότητες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, του Λάκη Γαβαλά, του Άγγελου Μπράτη, της Ζενεβιέβ Μαζαρί και του Έντι Γαβριηλίδη, κοντράρονται και διαφωνούν για το ποιοι θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι του GNTM 2025!

The MOST GNTM OF ALL begins!

Η πολυαναμενόμενη είσοδος στο σπίτι του GNTM δε θα είναι απλή φέτος.

GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp

Πριν μπουν τα μοντέλα στο σπίτι, τα περιμένει μία έκπληξη στην πισίνα. Η χρυσή Ολυμπιονίκης Ευαγγελία Πλατανιώτη ποζάρει με κινήσεις συγχρονισμένης κολύμβησης. Το πρώτο μικρό challenge, με φωτογράφο τον Τρύφωνα Νάκη, απαιτεί ανάσα, ισορροπία και πόζα! 

Κατευθείαν στα βαθιά θα πέσουν τα μοντέλα του GNTM 2025, με μια καμπάνια παπουτσιών στην πισίνα! Και το όνομα της δοκιμασίας «Save The Shoe!».

GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp

Φέτος το σύνθημα είναι «Δουλειά»! Το GNTM δεν είναι πλέον ακαδημία, αλλά συνεχείς ευκαιρίες για τους διαγωνιζόμενους να εργαστούν σε concepts μόδας και ομορφιάς με άμεση ανταμοιβή. Τι σημαίνει αυτό; Ο νικητής από κάθε Challenge θα αμείβεται με χρηματικό ποσό!

Το πιο αγαπημένο fashion project επέστρεψε στο Star και δε μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή. Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα κι η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας. 

GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp

Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert 
Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ. Έρχεται στο GNTM με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που   λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp

Άγγελος Μπράτης - Σχεδιαστής Μόδας 
Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο. Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp

Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant 
Ο Έντι, μόλις 36 ετών, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου. Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM ως Competition Director & Model Mentor, αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων. Θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους», δίνοντας στην έννοια του mentoring μια διαφορετική, δική της διάσταση. Θα είναι δίπλα στους διαγωνιζόμενους συνεχώς, προσφέροντας καθοδήγηση σε κάθε επίπεδο, απευθυνόμενη ως μοντέλο προς μοντέλα, με στόχο να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. Η συμβολή της θα είναι κομβική ως προς την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς θα έχει σημαντικό μερίδιο στην λήψη των τελικών αποφάσεων της κριτικής επιτροπής στο πλατό.  

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:
•    50.000 ευρώ
•    ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση
•    υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

