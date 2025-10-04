GNTM: Ο Παναγιώτης απήγγειλε ποίημα στους κριτές!

Πέρασε στο bootcamp το επίδοξο μοντέλο;

O... μποέμ Παναγιώτης δήλωσε στο GNTM γιατί του αρέσει να προσφέρει και θεωρεί ότι το μόντελινγκ είναι μία προσφορά. Για να εμφανιστεί ενώπιον των κριτών φόρεσε ένα κασκόλ και μία εσάρπα πάνω από τα ρούχα του για να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον ντύσιμο αλλά οι κριτές δεν είχαν την ίδια άποψη.

Δες το GNTM

Ο Παναγιώτης απ' τα Τρίκαλα είπε πως είναι ένα μποέμ άτομο και ξεκίνησε να κάνει πόζες. Στη συνέχεια, απήγγειλε και ένα ποίημα! Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου του είπε πως όλα αυτά που κάνει είναι καλά και ωραία αλλά είναι θεατρικά και όχι για τον χώρο της μόδας.

GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!

GNTM: Ο Παναγιώτης απήγγειλε ποίημα στους κριτές!

«Σίγουρα να κοιτάξεις το θέατρο! Δεν κάνεις για το μόντελινγκ. Είσαι ιδέα!» πρόσθεσε η Ηλιάνα.

GNTM: Ο Παναγιώτης απήγγειλε ποίημα στους κριτές!

Ο Παναγιώτης δεν κατάφερε να περάσει στο bootcamp!

GNTM: Ο Παναγιώτης απήγγειλε ποίημα στους κριτές!

