GNTM: Ο Παναγιώτης απήγγειλε ποίημα στους κριτές!

O... μποέμ Παναγιώτης δήλωσε στο GNTM γιατί του αρέσει να προσφέρει και θεωρεί ότι το μόντελινγκ είναι μία προσφορά. Για να εμφανιστεί ενώπιον των κριτών φόρεσε ένα κασκόλ και μία εσάρπα πάνω από τα ρούχα του για να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον ντύσιμο αλλά οι κριτές δεν είχαν την ίδια άποψη.

Δες το GNTM

Ο Παναγιώτης απ' τα Τρίκαλα είπε πως είναι ένα μποέμ άτομο και ξεκίνησε να κάνει πόζες. Στη συνέχεια, απήγγειλε και ένα ποίημα! Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου του είπε πως όλα αυτά που κάνει είναι καλά και ωραία αλλά είναι θεατρικά και όχι για τον χώρο της μόδας.

«Σίγουρα να κοιτάξεις το θέατρο! Δεν κάνεις για το μόντελινγκ. Είσαι ιδέα!» πρόσθεσε η Ηλιάνα.

Ο Παναγιώτης δεν κατάφερε να περάσει στο bootcamp!