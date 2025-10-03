GNTM: O Ακύλλας χόρεψε bachata με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!

Η audition του Ακύλλα

Ο Ακύλλας με καταγωγή μισή από την Ελλάδα και μισή από τη Χιλή και την Αργεντινή, δήλωσε συμμετοχή στο GNTM λόγω της μητέρας του η οποία του μετέδωσε το «μικρόβιο» του μόντελινγκ.

Δες το GNTM

Το 22χρονο αγόρι αποκάλυψε πως χορεύει bachata και κάλεσε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου για ένα χορό. Οι δυο τους λικνίστηκαν στους λάτιν ρυθμούς χωρίς μουσική και οι πόζες του Ακύλλα έκοψαν την ανάσα των υπόλοιπων κριτών.

GNTM: O Ακύλλας χόρεψε bachata με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!

O νεαρός Ακύλλας εντυπωσίασε τους κριτές με το γυμνασμένο κορμί του. «Είναι το τέλειο σώμα για ρούχα» είπε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Μπράτης, ενώ η Ζεν τόνισε: «Είσαι το όνειρο γλυκό μου αγόρι, και από 'μένα ναι!». Ο Ακύλλας πέρασε στο bootcamp του GNTM με 5 «ΝΑΙ».

GNTM: O Ακύλλας χόρεψε bachata με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!

GNTM: O Ακύλλας χόρεψε bachata με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!

 

