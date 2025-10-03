GNTM: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Αναστάσιο

Η audition του 20χρονου

03.10.25, 20:34
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 03.10.25, 20:34
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O 20χρονος Αναστάσιος δήλωσε συμμετοχή στο GNTM για να εκπληρώσει το όνειρό του. «Το δυνατό μου στοιχείο είναι η αυτοπεποίθησή μου η οποία χτίστηκε αργότερα στη ζωή μου» είπε αρχικά ο Αναστάσιος.

Δες το GNTM

gntm

Ενώπιον των κριτών ο 20χρονος είπε πως παλιά δεν του άρεσε καθόλου ο εαυτός του. Ζύγιζε 110 κιλά και κατάφερε να τα χάσει και να αγαπήσει τον εαυτό του.

«Το GNTM 1 με έκανε να θέλω να αλλάξω και να αγαπήσω κάτι που δεν έχω δοκιμάσει!» είπε το μοντέλο.

Οι κριτές λάτρεψαν τον Αναστάσιο και του έδωσαν απλόχερα τα «ναι» τους. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συγκινήθηκε με την ιστορία του μόλις 20χρονου μοντέλου που κατάφερε τελικά ν' αγαπήσει τον εαυτό του και να κυνηγήσει το όνειρό του.

«Εγώ δε μιλάω τόση ώρα, νομίζω πως το έχεις καταλάβει. Πέρα από το γεγονός ότι έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με το ότι είδες κάτι και εμπνεύστηκες, οραματίστηκες τον εαυτό σου και το έκανες πράξη για εσένα, έχεις κάνει το όνειρο σου πραγματικότητα» ανέφερε συγκινημένη η Ηλιάνα.

GNTM: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Αναστάσιο

Ο 20χρονος Αναστάσιος
GNTM
