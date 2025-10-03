GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!

Η 20χρονη Ειρήνη από τη Βέροια βρέθηκε με τη μητέρα της στις auditions του GNTM για να ζήσει αυτή τη διαφορετική εμπειρία.

«Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να κερδίσω» είπε η Ειρήνη για τη συμμετοχή της στο GNTM

«Θεωρώ ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο εξωτερική εμφάνιση. Ένας άνθρωπος που δεν έχει χαρακτήρα, όσο και να προσπαθήσει, δε θα γράψει ποτέ καλά. Θα ήθελα να εντυπωσιάσω τη γυναίκα της παρέας μας, την Ηλιάνα...», είπε η διαγωνιζόμενη, μη γνωρίζοντας ότι στην επιτροπή είναι κι η «Ζεν». «Δύο γυναίκες έχουμε... και τη κυρία Ζενεβιέβ», της είπε η δημοσιογράφος. «Μισό λεπτό. Δεν το γνώριζα. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό. Θέλω να εντυπωσιάσω λοιπόν και τις δύο γυναίκες της παρέας μας. Αλλά γενικά θεωρώ ότι το έχω. Οπότε δενφοβάμαι κάτι συγκεκριμένο. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να κερδίσω».

GNTM: Η κριτική επιτροπή ανέλυσε το... δέντρο που θα ήθελε να είναι!

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν με την ομορφιά της Ειρήνης, όμως της ζήτησαν να «πειράξει» τα μαλλιά και να τα κάνει σαν της Γεωργίας Μπέζα που είναι έξω. Με αφορμή τις σπουδές της Ειρήνης στις βιοϊατρικές επιστήμες, η Ζενεβιέβ αναρωτήθηκε: «Τι επάγγελμα μας λείπει;». «Έναν πυροσβέστη θέλεις», της είπε ο Έντι. «Ναι, έναν πυροσβέστη θέλω. Έχεις δίκιο», απάντησε εκείνη. «Αν δεν είσαι δάσος, δεν πρόκειται ποτέ να αρπάξεις φωτιά και να κινδυνεύσεις», σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς. «Τι δέντρα είμαστε;», ρώτησε η Ζεν. «Εγώ είμαι ακακία», είπε ο Λάκης. «Εγώ είμαι πλάτανος» σχολίασε η Ζενεβιέβ, ενώ ο Έντι είπε ότι είναι ελιά. «Εγώ είμαι κυπαρίσσι», είπε η Ηλιάνα, ενώ με χιούμορ ο Άγγελος Μπράτης δήλωσε ότι είναι... πουρνάρι.

GNTM: Οι πόζες της Ειρήνης ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές!

Η εμφάνιση του εκκολαπτόμενου μοντέλου με μαγιό εντυπωσίασε ακόμα περισσότερο τους κριτές. Τους άρεσαν πολύ οι αναλογίες της, με τη διαγωνιζόμενη να αποκαλύπτει ότι ασχολείται με τον στίβο.

Το πρώτο «ναι» της το 'δωσε η Ηλιάνα, ενώ το δεύτερο το πήρε από τον Λάκη που του άρεσε πολύ η μούρη της. «Όσο είσαι εδώ κι όσο μιλάς και γελάς και παίζεις, είσαι και πιο όμορφη. Δηλαδή όσο παρακολουθώ, είσαι ακόμα πιο όμορφη. Είσαι μια κούκλα και καλώς ήρθες», σχολίασε ο Άγγελος. «Ναι» της είπε κι ο Έντι, ενώ της έλειπε ένα ακόμα, αυτό της Ζενεβιέβ!

GNTM: Η Ειρήνη πήρε... εύκολα πέντε «Ναι»

Με πέντε «Ναι», η Ειρήνη πέρασε στο boot camp. Βγαίνοντας αγκάλιασε τη μητέρα της και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της! «Δε θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη. Εντυπωσίασα από ό,τι φαίνεται όλους στους κριτές. Από ό,τι φαίνεται, τα μάγια μου πιάνουν σε όλους», είπε στο cue της.

