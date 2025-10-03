Αυτό είναι το οπλοστάσιο των Τούρκων συλληφθέντων στον Έβρο

Γερό «χτύπημα» στην τουρκική μαφία που έχει απλώσει τα δίχτυα της στη χώρα μας, έδωσε το «ελληνικό FBI» στον Έβρο. Σε οργανωμένη επιχείρηση εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο που έφεραν Τούρκοι στις αποσκευές τους.

Αυτό είναι το οπλοστάσιο που είχαν στις αποσκευές τους οι Τούρκοι που πέρασαν στην Ελλάδα, διασχίζοντας το ποτάμι του Έβρου: 147 όπλα, 190 γεμιστήρες.

To οπλοστάσιο των Τούρκων συλληφθέντων στον Έβρο

Πού θα κατέληγαν τα όπλα

Οι συλληφθέντες κουβαλούσαν και πλήθος μεταλλικών εξαρτημάτων, κάτι που «μεταφράζεται» σε δεκάδες ακόμα όπλα.

«Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, προσθέτοντας κάποια πλαστικά μέρη που έλειπαν απο αυτά τα εξαρτήματα, ακόμη 30 λειτουργικά όπλα. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι θα κατέληγαν σε χέρια Τούρκων υπηκόων που έχουν απασχολήσει ήδη στη χώρα μας τις αρχές» εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Το πιθανότερο είναι το οπλοστάσιο να κατέληγε στα χέρια της διαβόητης συμμορίας Daltons.

Οι Τούρκοι, επτά άνδρες, έξι γυναίκες και δύο παιδιά, μπήκαν στη χώρα χθες το μεσημέρι Πέμπτης σε δύο ομάδες. Κρύβονταν πίσω από θάμνους κοντά στο αντλιοστάσιο του Τυχερού.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση για τη σύλληψη των Τούρκων

Περίπου τρεις ώρες περίμεναν οι αστυνομικοί κρυμμένοι σε διάφορα σημεία τους... παραλήπτες των όπλων αλλά κανείς δεν πλησίαζε. Δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το σημείο λόγω της άσκησης «Παρμενίων». Τελικά, η επιχείρηση έγινε στις 7 το απόγευμα. Οι Τούρκοι άρχισαν να τρέχουν και μερικοί επιχείρησαν να βουτήξουν στον ποταμό.

«Μπήκαμε σε δυο βάρκες. Πριν αναχωρήσουμε μας έδωσαν και τις τσάντες. Μας είπαν όταν φτάσουμε στην Ελλαδα να κρυφτούμε και ότι θα ερχόταν κάποιος να μας πάρει. Θα μας καλούσε στα κινητά μας για να μας βρει. Δεν ξέρουμε πού θα πήγαιναν τα όπλα. Είμαστε κυνηγημένοι απο την Τουρκία», ισχυρίστηκαν οι Τούρκοι συλληφθέντες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οπλισμός θα μοιραζόταν σε Θεσσαλονίκη - Αθήνα και θα γινόταν και διακίνηση στο εξωτερικό, κυρίως στην Ισπανία. Το πρωί πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχειρηση σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη που διαμένουν Τούρκοι «χαρτογραφημένοι» από το ελληνικό FBI.

Όπως είπε η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, oι Τούρκοι συλληφθέντες δεν λένε κουβέντα για τους παραλήπτες των όπλων και δηλώνουν άγνοια για το ποιος θα ήταν ο τελικός τους προορισμός.

Σίγουρα πάντως, δεν μπορούν να δηλώσουν άγνοια για τα όσα κουβαλούσαν στις τσάντες τους, είπε η Κατερίνα Ρίστα, που τόνισε πως δεν ήταν ένα ή δύο, αλλά 147 όπλα. Το να μην ήξεραν πού θα κατέληγαν τα όπλα, δηλαδή να ήταν οι «μεταφορείς», δεν αποκλείειται απο την αστυνομία. Αυτό όμως που θεωρείται δεδομένο είναι ότι τα κατασχεθέντα όπλα θα ενίσχυαν τον οπλισμό της τουρκικής μαφίας που δρα στη χώρα μας.

Το θετικό συνεπώς είναι ότι πλέον αυτός ο οπλισμός «αποσύρθηκε» απο την αγορά. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, τα όπλα είναι καινούρια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να πουληθούν αντί 2.000 ευρώ το ένα με το συνολικό κέρδος να φθάνει στις 300.000 ευρώ, ανέφερε η αστυνομική συντάκτρια του Star.

Η επιχείρηση του εεληνικού FBI ήταν αποτέλεσμα αξιοποίησης πληροφορίας και όχι τυχαίου ελέγχου. Επί τουλάχιστον δύο μήνες σχεδίαζαν οι Τούρκοι να περάσουν τα όπλα στη χώρα μας, αλλά υπήρχαν συνεχείς αναβολές. Προφανώς κατι τους καθυστερούσε ή τους φόβιζε.

Πριν από λίγες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση και στην Αθήνα για Τούρκους μαφιόζους και πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις.

