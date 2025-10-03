Άγριο έγκλημα στην Πάρο: 40χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο κρεβάτι του

Άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε στη Νάουσα της Πάρου. Ένας 40χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός με 15 μαχαιριές μέσα στο σπίτι του. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο που εργαζόταν στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του Star, Αλέξανδρου Γύγου, ο 40χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός, σκεπασμένος με μία κουβέρτα στο κρεβάτι που κοιμόταν.

Φέρεται να δέχθηκε τουλάχιστον 15 μαχαιριές στο στήθος, τα πλευρά και την πλάτη, μια επίθεση που δείχνει μένος.

Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές που «σαρώνουν» όλο το νησί για να εντοπίσουν τον δολοφόνο ενώ ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο λιμάνι. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει σημαντικά στοιχεία από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Ο 40χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές.

