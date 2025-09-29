Κρήτη: «Με κορόιδευε που χώρισα και μου σάλεψε», είπε ο αδελφοκτόνος

«Ζητάω συγγνώμη, μου σάλεψε». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε ο 54χρονος την απολογία του στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης για τη δολοφονία του 71χρονου αδελφού του, που συνέβη την 1η Ιουλίου 2019 στην Ασή Γωνιά Αποκόρωνα.

Στην προσπάθειά του να εξηγήσει τη σκληρή του πράξη, σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 54χρονος μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, την καταπίεση και την κακομεταχείριση που, όπως είπε, υπέστη από μεγαλύτερα αδέλφια και την αναγκαστική εργασία από μικρή ηλικία.

Για το θύμα περιέγραψε μια «αλλοπρόσαλλη αγάπη» μεταξύ τους, αναφερόμενος στον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του 71χρονου και επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, στοιχεία που κατέθεσαν και άλλοι μάρτυρες.

Κρήτη: «Με κορόιδευε που χώρισα και μου σάλεψε, συγνώμη»

Σχετικά με την ημέρα της δολοφονίας, ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως στην πλατεία του χωριού δέχτηκε χλευαστικά σχόλια και κοροϊδία από το θύμα, κάτι που του προκάλεσε έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο.

Επανέλαβε ότι πήγε στο σπίτι του, πήρε το όπλο «για να τον φοβερίσει», αλλά ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια «του σάλεψε» και τον πυροβόλησε. Ομολόγησε ότι έριξε τέσσερις βολές στο κεφάλι και τον θώρακα του αδελφού του, παραδεχόμενος επίσης πως τα όπλα κατείχονταν παράνομα: «Όλοι στην Ασή Γωνιά έχουν όπλα», είπε.

Ο 54χρονος επέμεινε πως δεν είχε σχεδιάσει τη δολοφονία εκ των προτέρων και ότι δεν πήγε με σκοπό να σκοτώσει: «Τον αδελφό μου να σκοτώσω; Να καταστρέψω την οικογένεια;» τόνισε, επιχειρώντας να πείσει το δικαστήριο ότι ενήργησε υπό έντονη ψυχολογική πίεση και όχι με προμελέτη.

Στη δίκη παραστάθηκε ως πολιτική αγωγή πλευρά του θύματος, ενώ υπήρχε και εκπροσώπηση από την οικογένεια του κατηγορουμένου, που, όπως αναφέρεται, επιθυμεί την επούλωση των τραυμάτων.

Παρά την ένταση του θέματος, και οι δύο πλευρές τήρησαν τον απαιτούμενο σεβασμό μέσα στην αίθουσα και δεν χρειάστηκε η παρουσία ενισχυμένων αστυνομικών δυνάμεων. Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί με την αξιολόγηση του αιτήματος για μειωμένο καταλογισμό και τις επόμενες διαδικαστικές πράξεις του Εφετείου.

Η συνεδρίαση διεκόπη γύρω στις 15:00, αφού ο κατηγορούμενος ολοκλήρωσε την εξέτασή του, ενώ αναμένεται να ζητήσει να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός, με στόχο να μειωθεί η ποινή ισόβιας κάθειρξης που του έχει επιβληθεί πρωτόδικα.