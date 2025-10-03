Έκπτωση φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες

Τα φορολογικά κίνητρα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές θα διατηρηθούν και για το 2026, σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Όλοι οι φορολογούμενοι που πληρώνουν με κάρτα ή πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές με επαγγελματίες όπου καταγράφονται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής – όπως δικηγόροι, κομμωτές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ταξί, φωτογράφοι και άλλοι – θα έχουν έκπτωση φόρου.

Παράλληλα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα υπολογίζονται διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

