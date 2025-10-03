Έκπτωση φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες

Φορολογικά κίνητρα – Τι ισχύει για ιατρικές δαπάνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 23:25 GNTM: Έμειναν άφωνοι οι κριτές με το σώμα του Δημήτρη!
03.10.25 , 23:02 Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών
03.10.25 , 23:01 Η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση Τραμπ- «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων
03.10.25 , 23:00 GNTM: Το «μαγκάκι» που ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
03.10.25 , 22:45 GNTM: O Ακύλλας χόρεψε bachata με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!
03.10.25 , 22:35 GNTM: Η audition της Αθανασίας - Η μύτη που λάτρεψε η Ζενεβιέβ!
03.10.25 , 22:25 GNTM: Πέρασε στην επόμενη φάση ο Έλληνας "Bad Bunny";
03.10.25 , 22:20 GNTM: Δεν Της Άρεσε Η Απόφαση Των Κριτών!
03.10.25 , 22:17 Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Συγκλονιστική μαρτυρία, 5 χρόνια μετά
03.10.25 , 22:17 Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
03.10.25 , 22:09 Έκπτωση φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες
03.10.25 , 21:59 Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση
03.10.25 , 21:58 Κλήρωση Eurojackpot 3/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
03.10.25 , 21:53 GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας στον... παραπονιάρη Γιώργο!
03.10.25 , 21:40 GNTM: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Αναστάσιο
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
POS κάρτα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα φορολογικά κίνητρα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές θα διατηρηθούν και για το 2026, σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Όλοι οι φορολογούμενοι που πληρώνουν με κάρτα ή πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές με επαγγελματίες όπου καταγράφονται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής – όπως δικηγόροι, κομμωτές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ταξί, φωτογράφοι και άλλοι – θα έχουν έκπτωση φόρου.

Παράλληλα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα υπολογίζονται διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 |
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
 |
ΓΙΑΤΡΟΙ
 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top