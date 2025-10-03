Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Το βιντεοκλίπ του Rock DJ, είναι ένα από τα πολυσυζητημένα στην πορεία του Robbie Williams

Χιλιάδες θαυμαστές του απόλαυσαν το βράδυ της Πέμπτης τον Robbie Williams σε μια μοναδική συναυλία που έδωσε για το ελληνικό κοινό στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Βρετανός ποπ σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00 και προσέφερε στους θαυμαστές του μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, στην προτελευταία στάση της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Μάλιστα, τραγούδησε ειδικά για το ελληνικό κοινό, το Me & my monkey, καθώς, όπως είπε, μόνον εδώ αγαπιέται τόσο αυτό το τραγούδι.

Ακούστε το Me & my monkey

Μια ημέρα μετά, ο Βρετανός ποπ σταρ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε φωτογραφίες από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Σε αυτές, οι περισσότερες είναι ασπρόμαυρες, βλέπουμε το ελληνικό κοινό να τον αποθεώνει!

Η ανάρτηση του Robbie Williams

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, εμφανίζεται αγκαλιά με τη διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Laura Pausini.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:30, με τον Robbie Williams να ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες όπως τα Angels, Let Me Entertain You Feel, αλλά και νεότερα τραγούδια, προσφέροντας στο κοινό ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι.