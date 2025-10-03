Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Αποθεώθηκε από το ελληνικό κοινό ο Βρετανός σταρ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 23:27 Σάκης Ρουβάς: Μαθαίνει Brazilian jiu-jitsu - Η ανάρτηση στο Instagram
03.10.25 , 23:25 GNTM: Έμειναν άφωνοι οι κριτές με το σώμα του Δημήτρη!
03.10.25 , 23:02 Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών
03.10.25 , 23:01 Η απάντηση της Χαμάς στo σχέδιο Τραμπ - «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων
03.10.25 , 23:00 GNTM: Το «μαγκάκι» που ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
03.10.25 , 22:45 GNTM: O Ακύλλας χόρεψε bachata με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!
03.10.25 , 22:35 GNTM: Η audition της Αθανασίας - Η μύτη που λάτρεψε η Ζενεβιέβ!
03.10.25 , 22:25 GNTM: Πέρασε στην επόμενη φάση ο Έλληνας "Bad Bunny";
03.10.25 , 22:20 GNTM: Δεν Της Άρεσε Η Απόφαση Των Κριτών!
03.10.25 , 22:17 Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Συγκλονιστική μαρτυρία, 5 χρόνια μετά
03.10.25 , 22:17 Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
03.10.25 , 22:09 Έκπτωση φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες
03.10.25 , 21:59 Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση
03.10.25 , 21:58 Κλήρωση Eurojackpot 3/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
03.10.25 , 21:53 GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας στον... παραπονιάρη Γιώργο!
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Το βιντεοκλίπ του Rock DJ, είναι ένα από τα πολυσυζητημένα στην πορεία του Robbie Williams
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χιλιάδες θαυμαστές του απόλαυσαν το βράδυ της Πέμπτης τον Robbie Williams σε μια μοναδική συναυλία που έδωσε για το ελληνικό κοινό στο Καλλιμάρμαρο. 

Robbie Williams: Οι celebs που βρέθηκαν στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Ο Βρετανός ποπ σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00 και προσέφερε στους θαυμαστές του μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, στην προτελευταία στάση της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Μάλιστα, τραγούδησε ειδικά για το ελληνικό κοινό, το Me & my monkey, καθώς, όπως είπε, μόνον εδώ αγαπιέται τόσο αυτό το τραγούδι. 

Ακούστε το Me & my monkey

Μια ημέρα μετά, ο Βρετανός ποπ σταρ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε φωτογραφίες από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Σε αυτές, οι περισσότερες είναι ασπρόμαυρες, βλέπουμε το ελληνικό κοινό να τον αποθεώνει! 

Η ανάρτηση του Robbie Williams

 Σε ένα από τα στιγμιότυπα, εμφανίζεται αγκαλιά με τη διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Laura Pausini.

Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Η συναυλία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:30, με τον Robbie Williams να ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες όπως τα Angels, Let Me Entertain You Feel, αλλά και νεότερα τραγούδια, προσφέροντας στο κοινό ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ROBBIE WILLIAMS
 |
ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top