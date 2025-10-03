Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Χιλιάδες θαυμαστές του απόλαυσαν το βράδυ της Πέμπτης τον Robbie Williams σε μια μοναδική συναυλία που έδωσε για το ελληνικό κοινό στο Καλλιμάρμαρο.
Robbie Williams: Οι celebs που βρέθηκαν στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
Ο Βρετανός ποπ σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00 και προσέφερε στους θαυμαστές του μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, στην προτελευταία στάση της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Μάλιστα, τραγούδησε ειδικά για το ελληνικό κοινό, το Me & my monkey, καθώς, όπως είπε, μόνον εδώ αγαπιέται τόσο αυτό το τραγούδι.
Μια ημέρα μετά, ο Βρετανός ποπ σταρ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε φωτογραφίες από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Σε αυτές, οι περισσότερες είναι ασπρόμαυρες, βλέπουμε το ελληνικό κοινό να τον αποθεώνει!
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, εμφανίζεται αγκαλιά με τη διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Laura Pausini.
Η συναυλία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:30, με τον Robbie Williams να ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες όπως τα Angels, Let Me Entertain You Feel, αλλά και νεότερα τραγούδια, προσφέροντας στο κοινό ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι.