Robbie Williams: Οι celebs που βρέθηκαν στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Στην Αθήνα βρέθηκε ο Robbie Williams, συγκεκριμένα στο Καλλιμάρμαρο, για τη μεγάλη συναυλία του στα πλαίσια της Live 2025 Tour.

Ο Robbie Williams τα έδωσε όλα στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για να απολαύσει τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, ενώ ανάμεσα σε αυτούς, ήταν και πολλοί celebrities για να χορέψουν και να διασκεδάσουν.

Ανάμεσα στους celebrities που αγνόησαν τη βροχή και τη... δροσούλα και βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο ήταν η Ζέτα Δούκα, ο Νίκος Μουτσινάς, ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Νίκος Κουρής, η Μαρία Σολωμού και πολλοί ακόμα.

Συναυλία Robbie Williams: Νίκος Μουτσινάς /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Robbie Williams: Ζέτα Δούκα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Λίγες ημέρες πριν, ο 51χρονος καλλιτέχνης μίλησε στο podcast I’m ADHD! No You’re Not, αποκαλύπτοντας άγνωστες μέχρι σήμερα πλευρές της προσωπικής του ζωής. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ, κάτι που συχνά του δημιουργεί έντονο άγχος για τις ζωντανές εμφανίσεις του, καθώς τον γεμίζει με αρνητικές σκέψεις.

Συναυλία Robbie Williams: Νίκος Κουρής /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Robbie Williams: Ο Νίκος Κουρής με τον γιο του Πέτρο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Robbie Williams: Θοδωρής Μαραντίνης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συναυλία Robbie Williams: Δέσποινα Καμπούρη, Σαμάνθα Αποστολοπούλου & Δημήτρης Πανόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μια από τις τεράστιες επιτυχίες του Robbie, είναι το διαχρονικό Feel

Τεράστιο hit και το Angels

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το Let me entertain you