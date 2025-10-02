Robbie Williams: Οι celebs που βρέθηκαν στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Στην Αθήνα βρέθηκε ο Robbie Williams, συγκεκριμένα στο Καλλιμάρμαρο, για τη μεγάλη συναυλία του στα πλαίσια της Live 2025 Tour.
Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για να απολαύσει τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, ενώ ανάμεσα σε αυτούς, ήταν και πολλοί celebrities για να χορέψουν και να διασκεδάσουν.
Robbie Williams: Απόψε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο -Ανακοίνωση για τη βροχή
Ανάμεσα στους celebrities που αγνόησαν τη βροχή και τη... δροσούλα και βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο ήταν η Ζέτα Δούκα, ο Νίκος Μουτσινάς, ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Νίκος Κουρής, η Μαρία Σολωμού και πολλοί ακόμα.
Λίγες ημέρες πριν, ο 51χρονος καλλιτέχνης μίλησε στο podcast I’m ADHD! No You’re Not, αποκαλύπτοντας άγνωστες μέχρι σήμερα πλευρές της προσωπικής του ζωής. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ, κάτι που συχνά του δημιουργεί έντονο άγχος για τις ζωντανές εμφανίσεις του, καθώς τον γεμίζει με αρνητικές σκέψεις.
