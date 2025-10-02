Robbie Williams: Απόψε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο -Ανακοίνωση για τη βροχή

Μεγάλη συναυλία θα δώσει σήμερα το βράδυ ο Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο, με τον καιρό να παίζει λίγο στα όρια!

Ο Βρετανός σταρ της ποπ αναμένεται να εμφανιστεί απόψε για πρώτη φορά στον ιστορικό χώρο, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, ωστόσο οι προβλέψεις για βροχές έχουν αναστατώσει το κοινό.

Η διοργανώτρια εταιρία Detox Events διαβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της ότι «η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά», διευκρινίζοντας πως μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων θα υπάρξει ακύρωση του Robbie, με σχετική ενημέρωση μέσω site, social media και ΜΜΕ.

Παράλληλα λόγω της συναυλίας ανακοινώθηκε παράταση στο ωράριο λειτουργείας του μετρό σήμερα (02.10.2025). Η ΣΤΑΣΥ αποφάσισε να επεκτείνει το ωράριο των γραμμών 2 και 3 του μετρό ώστε όσοι τυχεροί δουν από κοντά τον Robbie Williams να μπορούν να επιστρέψουν με άνεση στο σπίτι τους. Συγκεκριμένα, οι 2 γραμμές του μετρό θα λειτουργήσουν έως και τις 02:00 τα ξημερώματα. Τα υπόλοιπα μέσα θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγια τους κανονικά.

Οι διοργανωτές έκαναν σχετική ανάρτηση για τα δρομολόγια των συρμών του ΗΣΑΠ: