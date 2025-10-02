Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;

Δύσκολες στιγμές βιώνει αυτές τις μέρες η Φαίη Σκορδά, καθώς ο αγαπημένος της σκύλος, ο Μίκυ, νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η παρουσιάστρια, ιδιαίτερα δεμένη με το χάσκι, βρίσκεται σε συναισθηματική φόρτιση, καθώς η κατάσταση του πιστού της φίλου έχει επιβαρύνει την ψυχολογία της.

Η σχέση της με τον Μίκυ έχει ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα.

Ο σκύλος ανήκε στον πατέρα της, Δημήτρη, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Μετά τον θάνατό του, η Φαίη ταξίδεψε ως το Κιλκίς για να τον φέρει κοντά της στην Αθήνα, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή τη σύνδεση με τον πατέρα της.

Από εκείνη τη στιγμή οι δυο τους είναι αχώριστοι.

Η πρόσφατη επιδείνωση της υγείας του έχει επηρεάσει έντονα την παρουσιάστρια. Ο φόβος της απώλειας ενός τόσο σημαντικού «μέλους της οικογένειάς της» την έχει λυγίσει.

Παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα, η Φαίη φροντίζει να βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του σκύλου της.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Buongiorno», πηγαίνει στην κτηνιατρική κλινική, όπου ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του. Η αγωνία της είναι μεγάλη, ενώ οι συνεργάτες της στο πλατό προσπαθούν να τη στηρίξουν, γνωρίζοντας πόσο ισχυρός είναι ο συναισθηματικός της δεσμός με τον Μίκυ.