Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;

Η παρουσιάστρια δε φεύγει από το πλευρό του Μίκυ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 12:17 Περρής: «Μάτιασα τον Ποσειδώνα, περιμένω να με φωνάξουν στη θέση του»
02.10.25 , 12:14 Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
02.10.25 , 11:59 Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στο Star
02.10.25 , 11:38 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Φωτογραφίζει τον Κίμωνα με την σχολική του τσάντα
02.10.25 , 11:28 Νέο Έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική
02.10.25 , 11:27 Γιώργος Λιάγκας: «Έκλαψε πολύ στο καμαρίνι ο Γιώργος Μαζωνάκης»
02.10.25 , 11:25 «Oh, Canada» με τους Richard Gere, Uma Thurman στη Sunday Premiere της Nova
02.10.25 , 11:20 Στέφανος Κασσελάκης: Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη Σταματίνα Τσιμτσιλή
02.10.25 , 11:18 Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
02.10.25 , 11:15 UM - Stand Against Bland Day: Μια δημιουργική ημέρα ενάντια στη μονοτονία
02.10.25 , 11:08 Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
02.10.25 , 11:06 Zoτς: Ποιος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τον αποθέωσε
02.10.25 , 10:45 Aυτές οι τροφές πρέπει να αποφεύγονται στο πρωινό γεύμα -Τι συνιστά γιατρός
02.10.25 , 10:37 Ανθή Βούλγαρη: Στάζει μέλι για τον σύζυγό της - Πώς είναι ως μπαμπάς;
02.10.25 , 10:35 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Με την αδελφή της, Ελεάννα, σε fashion event
Νέο Έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο - Θα οδηγηθεί στη φυλακή
Viral το βίντεο της ΕΛΑΣ με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες
Γυναίκα που καθάριζε τα τζάμια έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε
Άρτα: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολες στιγμές βιώνει αυτές τις μέρες η Φαίη Σκορδά, καθώς ο αγαπημένος της σκύλος, ο Μίκυ, νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η παρουσιάστρια, ιδιαίτερα δεμένη με το χάσκι, βρίσκεται σε συναισθηματική φόρτιση, καθώς η κατάσταση του πιστού της φίλου έχει επιβαρύνει την ψυχολογία της.

Φαίη Σκορδά: Ανανεωμένη στην πρεμιέρα του Buongiorno - Τα πρώτα της λόγια

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fay Skorda (@fayskorda)

Η σχέση της με τον Μίκυ έχει ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα.

Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή έκπληξη της μητέρας της

Ο σκύλος ανήκε στον πατέρα της, Δημήτρη, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Μετά τον θάνατό του, η Φαίη ταξίδεψε ως το Κιλκίς για να τον φέρει κοντά της στην Αθήνα, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή τη σύνδεση με τον πατέρα της.

Από εκείνη τη στιγμή οι δυο τους είναι αχώριστοι.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fay Skorda (@fayskorda)

Η πρόσφατη επιδείνωση της υγείας του έχει επηρεάσει έντονα την παρουσιάστρια. Ο φόβος της απώλειας ενός τόσο σημαντικού «μέλους της οικογένειάς της» την έχει λυγίσει.

Παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα, η Φαίη φροντίζει να βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του σκύλου της.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Buongiorno», πηγαίνει στην κτηνιατρική κλινική, όπου ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του. Η αγωνία της είναι μεγάλη, ενώ οι συνεργάτες της στο πλατό προσπαθούν να τη στηρίξουν, γνωρίζοντας πόσο ισχυρός είναι ο συναισθηματικός της δεσμός με τον Μίκυ.

Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top