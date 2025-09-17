Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή έκπληξη της μητέρας της

Αυτή την εβδομάδα έκαναν πρεμιέρα οι περισσότερες εκπομπές. Έτσι και το Buongiorno. Η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της, επέστρεψαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Η Φαίη Σκορδά καλημέρισε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το τηλεοπτικό της κοινό, μέσα από την εκπομπή της Buongiorno

Όπως ήταν φυσικό, πρόσωπα από την οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες ευχήθηκαν καλή αρχή στην παρουσιάστρια, στέλνοντας λουλούδια και άλλα δώρα.

Ανάμεσα σε εκείνους που έστειλαν ανθοδέσμη για τη νέα σεζόν, ήταν και η μητέρα της Φαίης Σκορδά, η κα. Εύα Αλεξανδρίδη, η οποία έστειλε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια. Η κίνηση αυτή συγκίνησε ιδιαίτερα τη Φαίη Σκορδά, η οποία δεν δίστασε να μοιραστεί μία εικόνα της ανθοδέσμης με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η Φαίη Σκορδά έχει υπέροχη σχέση με τη μητέρα της, η οποία στέκεται πάντοτε «βράχος» στο πλευρό της.

Η Φαίη Σκορδά με τους γιους της,Γιάννη & Δημήτρη και τη μητέρα της το 2018/ NDP

Δες τη φωτογραφία που ανέβασε η Φαίη Σκορδά: