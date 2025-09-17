Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή έκπληξη της μητέρας της

Συγκινήθηκε η παρουσιάστρια - «Μαμά μου» έγραψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 21:46 Συγκλονίζει ο Νίκος Ορφανός για την περιπέτεια με την υγεία του
17.09.25 , 21:33 Μητσοτάκης: Απάντηση στην ακρίβεια με αύξηση πραγματικών μισθών
17.09.25 , 21:15 Viral η Νικολούλη: Τραγουδάει τα «Κακά Παιδιά» στη συναυλία της Βίσση
17.09.25 , 20:50 Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή της κόρης της, Σοφίας
17.09.25 , 20:48 Kρήτη: Επιτέθηκε στην υπάλληλο καθαριότητας που ξυλοκόπησε ο σύζυγός της!
17.09.25 , 20:36 Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον Σύρο που επιτέθηκε σε γυναίκες
17.09.25 , 20:21 Όλγα Κεφαλογιάννη: Στο Ηρώδειο με τις αδερφές της, Δανάη και Χριστίνα
17.09.25 , 20:18 «Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές», λέει ο 32χρονος
17.09.25 , 19:59 Χάρης Ρώμας: «Λύγισε» μιλώντας για την περιπέτεια υγείας της μητέρας του
17.09.25 , 19:37 Νέα παράταση για τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου
17.09.25 , 19:34 Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή έκπληξη της μητέρας της
17.09.25 , 19:09 Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη
17.09.25 , 18:57 Tι να κάνεις το πρωί για να είσαι όλη μέρα γεμάτη ενέργεια
17.09.25 , 18:52 Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο
17.09.25 , 18:38 Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
Kρήτη: Επιτέθηκε στην υπάλληλο καθαριότητας που ξυλοκόπησε ο σύζυγός της!
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
«Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές», λέει ο 32χρονος
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρεμιέρα της εκπομπής Buongiorno, με τη Φαίη Σκορδά / Βίντεο: mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτή την εβδομάδα έκαναν πρεμιέρα οι περισσότερες εκπομπές. Έτσι και το Buongiorno. Η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της, επέστρεψαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του MEGA. 

Η Φαίη Σκορδά καλημέρισε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το τηλεοπτικό της κοινό, μέσα από την πρεμιέρα της εκπομπής Buongiorno

Η Φαίη Σκορδά καλημέρισε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το τηλεοπτικό της κοινό, μέσα από την εκπομπή της Buongiorno

Όπως ήταν φυσικό, πρόσωπα από την οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες ευχήθηκαν καλή αρχή στην παρουσιάστρια, στέλνοντας λουλούδια και άλλα δώρα.

Ανάμεσα σε εκείνους που έστειλαν ανθοδέσμη για τη νέα σεζόν, ήταν και η μητέρα της Φαίης Σκορδά, η κα. Εύα Αλεξανδρίδη, η οποία έστειλε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια. Η κίνηση αυτή συγκίνησε ιδιαίτερα τη Φαίη Σκορδά, η οποία δεν δίστασε να μοιραστεί μία εικόνα της ανθοδέσμης με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η Φαίη Σκορδά έχει υπέροχη σχέση με τη μητέρα της, η οποία στέκεται πάντοτε «βράχος» στο πλευρό της.

Φαίη Σκορδά με τους γιούς της,Γιάννη & Δημήτρη και τη μητέρα της

Η Φαίη Σκορδά με τους γιους της,Γιάννη & Δημήτρη και τη μητέρα της το 2018/ NDP

Δες τη φωτογραφία που ανέβασε η Φαίη Σκορδά:

φαιη σκορδά

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top