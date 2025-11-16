31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου: Ποιοι ήταν οι νικητές

Σε εύκολη υπόθεση εξελίχθηκε το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου για τους Ιωάννη Παπαδημητρίου-Χρήστο Κουζιώνη, οι οποίοι αναδείχθηκαν νικητές στον αγώνα που έριξε την αυλαία του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος.

Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου έλαβε χώρα το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου στην απαιτητική, όπως αποδείχθηκε, Ειδική Διαδρομή «Γούμερο-Κλινδιά», όπου τα πληρώματα πραγματοποίησαν τρία περάσματα. Ο καλός καιρός και η έντονη παρουσία των θεατών κατά μήκος της διαδρομής αποτέλεσαν την «τέλεια συνταγή» για την επιτυχία του φετινού αγώνα.

