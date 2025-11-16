31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου: Ποιοι ήταν οι νικητές

Η απαιτητική ειδική διαδρομές που έβαλε σε δοκιμάσία τα πληρώματα

31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου: Ποιοι ήταν οι νικητές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εύκολη υπόθεση εξελίχθηκε το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου για τους Ιωάννη Παπαδημητρίου-Χρήστο Κουζιώνη, οι οποίοι αναδείχθηκαν νικητές στον αγώνα που έριξε την αυλαία του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος.

31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου: Ποιοι ήταν οι νικητές

Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου έλαβε χώρα το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου στην απαιτητική, όπως αποδείχθηκε, Ειδική Διαδρομή «Γούμερο-Κλινδιά», όπου τα πληρώματα πραγματοποίησαν τρία περάσματα. Ο καλός καιρός και η έντονη παρουσία των θεατών κατά μήκος της διαδρομής αποτέλεσαν την «τέλεια συνταγή» για την επιτυχία του φετινού αγώνα.
 

31Ο ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΝΙΚΗΤΕΣ
