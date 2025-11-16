Πολυτεχνείο: «Αστακός» η Αθήνα –Ποιοι δρόμοι και σταθμοί του Μετρό κλείνουν

5.000 αστυνομικοί, drones για την πορεία του Πολυτεχνείου

16.11.25 , 20:02 Πολυτεχνείο: «Αστακός» η Αθήνα –Ποιοι δρόμοι και σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Ελλαδα
Σε πλήρη συναγερμό βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της αυριανής μεγάλης πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Το κέντρο της Αθήνας θα μετατραπεί σε «αστακό», καθώς ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας έχει περάσει στην τελική του φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από πλήθος υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. θα αναπτυχθούν σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και τον έλεγχο των κινήσεων γύρω από την περιοχή των Εξαρχείων. Drones και ελικόπτερα θα μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, δίνοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας και την κατάσταση στους δρόμους.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Από τις 6 το πρωί της Δευτέρας και έως τις 6 το πρωί της Τρίτης, θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι περιορισμοί θα επικεντρωθούν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, καθώς και κατά μήκος της διαδρομής της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 15-11-2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 18-11-2025, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό

Στις 2 το μεσημέρι θα κλείσουν οι σταθμοί:

Ομόνοια

Πανεπιστήμιο

Σύνταγμα

Ευαγγελισμός

Μέγαρο Μουσικής

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ που κινούνται στο κέντρο, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν οδηγίες της Τροχαίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Με τις αστυνομικές δυνάμεις επί ποδός και τα μέτρα να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, οι αρχές καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς η κυκλοφορία στο κέντρο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

