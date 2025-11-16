Δολοφονία Αράχωβα: Όπλα, 65 λίρες και 100.000 ευρώ είχαν οι συλληφθέντες

Ανακοίνωση για τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών της δολοφονίας του 42χρονου στην Αράχωβα εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, αποκαλύπτοντας ευρήματα και στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο από τους συλληφθέντες εμπλέκονται και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο σε περιοχή της Αθήνας. Από τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, μεγάλα χρηματικά ποσά καθώς και χρυσές λίρες.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Κυριακής οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε συστηματική διάπραξη κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπές, εμπρησμούς, πλαστογραφία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομή με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομων κερδών. Για την υλοποίηση της δράσης τους τελούσαν παράλληλες αξιόποινες πράξεις που υποβοηθούσαν το έργο τους.

Εξιχνίαση ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν:

Η ανθρωποκτονία 42χρονου στη Φωκίδα την 1η Νοεμβρίου 2025.

Η απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Στην περίπτωση της απόπειρας, δύο από τους κατηγορούμενους (28 και 37 ετών) φέρονται να προσέγγισαν την οικία του θύματος με αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες. Ο 28χρονος πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο την ώρα που έμπαινε σε πολυκατοικία, ενώ στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν και προχώρησαν σε ενέργειες κάλυψης των κινήσεών τους.

Στη Φωκίδα, οι δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα τον 42χρονο την ώρα που βρισκόταν στο μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας. Ακολούθως έκαψαν το όχημα διαφυγής σε αγροτικό δρόμο, όπου και βρέθηκαν υπολείμματα οπλισμού με ίχνη καύσης.

Τα ευρήματα – Όπλα, χρήματα και λίρες

Στις οικίες των τεσσάρων συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 πιστόλια

1 περίστροφο

1 αεροβόλο τυφέκιο

3 γεμιστήρες

485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

Τσεκούρι, μαχαίρι

3 συσκευές GPS tracker

2 πτυσσόμενες ράβδοι

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Ναρκωτικά (κοκαΐνη 14,5 γραμμαρίων)

Χειροβομβίδα κρότου-λάμψης

Σιγαστήρας

2 αλεξίσφαιρα γιλέκα και σχετικός εξοπλισμός

2 πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας

65 χρυσές λίρες

100.725 ευρώ

Επισημαίνεται ότι ο 28χρονος και ο 37χρονος είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.