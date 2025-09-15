Φαίη Σκορδά: Ανανεωμένη στην πρεμιέρα του Buongiorno - Τα πρώτα της λόγια

Η Φαίη Σκορδά καλημέρισε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το τηλεοπτικό της κοινό, μέσα από την πρεμιέρα της εκπομπής Buongiorno, στους ρυθμούς του «Ξανά μανά» το οποίο ερμηνεύει η Άννα Βίσση!

Όπως είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά, εμφανώς ανανεωμένη, χαμογελαστή και ντυμένη στα λευκά: «Ίσως ήρθαμε με μια άνεση και ασφάλεια μεγαλύτερη φέτος, γιατί με τους περισσότερους είμαι φίλη».

Στο πλευρό της φέτος βρίσκονται οι Δημήτρης Ουγγαρέζος, Νάνσυ Νικολαΐδου, Ευάννα Ζουμπούρογλου, Κατερίνα Ζαρίφη, ενώ το πάνελ ενισχύουν οι Άρης Καβατζίκης και Ιάσονας Τσόλης.

Η παρουσιάστρια πλησίασε τον Ανδρέα Μικρούτσικο και του είπε: «Τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μία σχέση… »

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, άνοιξε την καρδιά του και εξέφρασε την εκτίμησή του προς το πρόσωπό της, λέγοντας ότι: «Φαίη, Φαιάκι μου, ομορφοκόριτσό μου, κουκλάκι μου, θέλω να πω ότι στις διακοπές όταν τηλεφωνιόμασταν μου έλειπες, όταν ξανασυναντηθήκαμε στη φωτογράφιση, άνοιξε η καρδιά μου. Είσαι το κορίτσι μου, και όποιος σε πειράξει θα τον δαγκώσω! Το λέω και το εννοώ, μπράβο σου, μπράβο σου!» και υπογράμμισε: «είσαι το τελευταίο τηλεοπτικό κορίτσι μου… », είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής για τη Φαίη Σκορδά. 

ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΕΚΠΟΜΠΗ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
BUONGIORNO
