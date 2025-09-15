Γιώργος Λιάγκας: Eίπε την πρώτη «καλημέρα» στο Πρωινό ΑΝΤ1

Την πρώτη «καλημέρα» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν της πρωινής εκπομπής Πρωινό ΑΝΤ1 είπε ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς ανανεωμένος και λίγο αγχωμένος, όπως αποκάλυψε.
Breakfast@Star: Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου στην πρεμιέρα!
Όως είπε αρχικά: «Καλημέρα, καλημέρα! Καλή σεζόν να έχουμε. Επειδή έχω πάντα άγχος στα πρώτα λεπτά της πρώτης εκπομπής κάθε χρονιάς, να μη μιλήσω πολύ γιατί θα τα κάνω σαλάτα. Πάμε με άλλο κλίμα πάρτι να υποδεχτούμε τους παλιούς και νέους συνεργάτες μου!»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρεμιέρα της 13ης σεζόν του «Happy Day»
Έτσι, έκαναν την εμφάνισή τους στο νέο πλατό της εκπομπής οι Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη, Γιώτα Κηπουρού, Πάνος Κατσαρίδης, Δέσποινα Καμπούρη, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, Γρηγόρης Μπάκας και Αλέξανδρος Παπανδρέου.
Στις κυρίες του πάνελ ο Γιώργος Λιάγκας προσέφερε λουλούδια, ενώ στους άνδρες από έναν «στόχο» για να είναι, όπως σχολίασε, εύστοχοι στα σχόλιά τους!Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.