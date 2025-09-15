Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρεμιέρα της 13ης σεζόν του «Happy Day»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε την πρώτη «καλημέρα» της τηλεοπτικής σεζόν

Media
Η «Happy Day» πρεμιέρα της Σταματίνας Τσιμτσιλή με την παρέα της / Βίντεο Alpha
Tην πρώτη «καλημέρα» είπε για ακόμη μία χρονιά η παρέα του «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμπτσιλή να καλωσορίζει το τηλεοπτικό κοινό της στο στούντιο του Alpha. 

Tην πρώτη «καλημέρα» είπε για ακόμη μία χρονιά η παρέα του «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμπτσιλή να καλωσορίζειτο τηλεοπτικό κοινό στο στούντιο του Alpha

Χαμογελαστή και ανανεωμένη η γνωστή παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιαμό της για τη 13η σεζόν της πρωινής εκπομπής, σχολιάζοντας αρχικά ότι: «Η πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν του Happy Day. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πώς περνούν τα χρόνια, γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτάς μας, η παρέα μας, το ξύπνημά μας, το πρωινό μας καφεδάκι. Είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια που μπορεί να γκρινιάζουμε στο τέλος της σεζόν γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ άγριο ξύπνημα. Αλλά μας λείπετε και ανυπομονούμε να γυρίσουμε γρήγορα σε εσάς».

Στη «happy» παρέα εκτός από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, στην εκπομπή βρίσκονται οι Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου και Κώστας Φραγκολιάς

Στη «happy» παρέα εκτός από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή βρίσκονται οι Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου και Κώστας Φραγκολιάς, οι οποίοι θα σχολιάζουν όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ενώ ο Δήμος Βερύκιος θα αναλύει ό,τι συμβαίνει καθημερινά για πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό.  

