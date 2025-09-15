Ηλιάκη - Κατσούλης: Είπαν την πρώτη «καλημέρα» στο «Νωρίς - Νωρίς»

«Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα, για να σας κάνουμε τα πρωινά πιο όμορφα»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς», με τους Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης καλωσόρισαν σήμερα το πρωί για πρώτη φορά το κοινό τους, κάνοντας πρεμιέρα με την εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», την οποία συμπαρουσιάζουν. 

Μαρία Ηλιάκη - Κρατερός Κατσούλης: Πήραν τη θέση Σεργουλόπουλου - Μελιτά!

Ηλιάκη - Κατσούλης: Είπαν την πρώτη «καλημέρα» στο «Νωρίς - Νωρίς»

Πρεμιέρα της τηλεοπτικής εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς», με τους Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη

Και οι δύο είπαν την πρώτη «καλημέρα» χαμογελαστοί, ενώ δεν έκρυψαν την ανυπομονησία, καθώς και την αγωνία τους γι' αυτό το νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα! 

Όπως είπε η Μαρία Ηλιάκη στην έναρξη της εμπομπής: «Είναι 6.45 ακριβώς, είστε στην ΕΡΤ1 και είστε στο Νωρίς – Νωρίς. Ξεκινήσαμε Παναγία μου! Κοιμήθηκες το βράδυ;» 

Κατερίνα Καραβάτου: Ο Κρατερός Κατσούλης πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος

Ενώ με τη σειρά του ο Κρατερός Κατσούλης, απάντησε ενθουσιασμένος: «Κοιμήθηκες το βράδυ… Δηλαδή, υπήρχε μια αίσθηση κάτι μεταξύ ύπνου, κάτι μεταξύ ξύπνιου. Δεν καταλάβαινα ακριβώς αν αυτά που σκέφτομαι, τα ονειρεύομαι ή αν είμαι ξύπνιος και τα σκέφτομαι».

«Μια χαρά, μια υπερένταση, μια χαρά ταυτόχρονα, μία αγωνία...»

«Λογικό, είναι η πρώτη φορά!»

Ηλιάκη - Κατσούλης: Είπαν την πρώτη «καλημέρα» στο «Νωρίς - Νωρίς»

Το πρωινό μαγκαζίνο «Νωρίς – Νωρίς» έκανε την έναρξή του με πολλές ευχές από φίλους και συναδέλφους των δύο παρουσιαστών

«Εμείς θα είμαστε εδώ κάθε μέρα, για να σας κάνουμε τα πρωινά πιο όμορφα. Με θετική διάθεση!», συνέχισε η Μαρία Ηλιάκη.

Με τον Κρατερό Κατσούλη να συμπληρώνει: «Με νέες ειδήσεις, με καλλιτεχνικά πράγματα, με όλου του κόσμου τα καλά!»

Το πρωινό μαγκαζίνο «Νωρίς – Νωρίς» έκανε την έναρξή του με πολλές ευχές από φίλους και συναδέλφους των δύο παρουσιαστών, ενώ ανάμεσα σε όσους τους ευχήθηκαν τα καλύτερα για τη νέα τους τηλεοπτική αρχή ήταν και ο γνωστός γυναικολόγος και σύζυγος της Μαρίας Ηλιάκη, Στέλιος Μανουσάκης.

