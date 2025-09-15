Ηλιάκη - Κατσούλης: Είπαν την πρώτη «καλημέρα» στο «Νωρίς - Νωρίς»

Πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς», με τους Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη / Βίντεο: ΕΡΤ

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης καλωσόρισαν σήμερα το πρωί για πρώτη φορά το κοινό τους, κάνοντας πρεμιέρα με την εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», την οποία συμπαρουσιάζουν.

Και οι δύο είπαν την πρώτη «καλημέρα» χαμογελαστοί, ενώ δεν έκρυψαν την ανυπομονησία, καθώς και την αγωνία τους γι' αυτό το νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα!

Όπως είπε η Μαρία Ηλιάκη στην έναρξη της εμπομπής: «Είναι 6.45 ακριβώς, είστε στην ΕΡΤ1 και είστε στο Νωρίς – Νωρίς. Ξεκινήσαμε Παναγία μου! Κοιμήθηκες το βράδυ;»

Ενώ με τη σειρά του ο Κρατερός Κατσούλης, απάντησε ενθουσιασμένος: «Κοιμήθηκες το βράδυ… Δηλαδή, υπήρχε μια αίσθηση κάτι μεταξύ ύπνου, κάτι μεταξύ ξύπνιου. Δεν καταλάβαινα ακριβώς αν αυτά που σκέφτομαι, τα ονειρεύομαι ή αν είμαι ξύπνιος και τα σκέφτομαι».

«Μια χαρά, μια υπερένταση, μια χαρά ταυτόχρονα, μία αγωνία...»

«Λογικό, είναι η πρώτη φορά!»

«Εμείς θα είμαστε εδώ κάθε μέρα, για να σας κάνουμε τα πρωινά πιο όμορφα. Με θετική διάθεση!», συνέχισε η Μαρία Ηλιάκη.

Με τον Κρατερό Κατσούλη να συμπληρώνει: «Με νέες ειδήσεις, με καλλιτεχνικά πράγματα, με όλου του κόσμου τα καλά!»

Το πρωινό μαγκαζίνο «Νωρίς – Νωρίς» έκανε την έναρξή του με πολλές ευχές από φίλους και συναδέλφους των δύο παρουσιαστών, ενώ ανάμεσα σε όσους τους ευχήθηκαν τα καλύτερα για τη νέα τους τηλεοπτική αρχή ήταν και ο γνωστός γυναικολόγος και σύζυγος της Μαρίας Ηλιάκη, Στέλιος Μανουσάκης.