Μαρία Ηλιάκη - Κρατερός Κατσούλης: Πήραν τη θέση Σεργουλόπουλου - Μελιτά!

Το απολαυστικό στιγμιότυπο ανάμεσα στα δύο δίδυμα της ΕΡΤ

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Με έναν χιουμοριστικό τρόπο έκαναν… πρόβα για την πρεμιέρα τους στην ΕΡΤ1 η Μαρία Ηλιάκη κι ο Κρατερός Κατσούλης

Έκπληξη! Κρατερός Κατσούλης & Μαρία Ηλιακή ξεκινούν μαζί εκπομπή στην ΕΡΤ

Το νέο δίδυμο της Δημόσιας Τηλεόρασης «εκμεταλλεύτηκε» την πρόσκληση του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά και, μία εβδομάδα πριν το ξεκίνημά τους, «εισέβαλαν» στο σκετσάκι «Ρόμπες» του Πρωίαν σε είδον για ένα δοκιμαστικό πριν την πρώτη τους «καλημέρα».

Μαρία Ηλιάκη - Κρατερός Κατσούλης: Πήραν τη θέση Σεργουλόπουλου - Μελιτά!

Εκεί η Μαρία Ηλιάκη εξομολογήθηκε στον συνεργάτη της την επιθυμία της να ακολουθήσει διεθνή καριέρα στην… υποκριτική, με τον Κρατερό Κατσούλη να την ενθαρρύνει να πραγματοποιήσει το όνειρό της. 

Κατερίνα Καραβάτου: Ο Κρατερός Κατσούλης πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος

Ωστόσο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά δεν αργούν να εμφανιστούν στο πλατό και να τους εξηγήσουν ότι η δική τους πρεμιέρα είναι την επόμενη εβδομάδα και μάλιστα σε άλλη ώρα και ζώνη. 

Η Μαρία Ηλιάκη κι ο Κρατερός Κατσούλης είναι το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ

Η Μαρία Ηλιάκη κι ο Κρατερός Κατσούλης είναι το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ /Φωτογραφία ΕΡΤ

Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο ανάμεσα στα δύο δίδυμα της ΕΡΤ.

