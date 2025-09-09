Μαρία Ηλιάκη - Κρατερός Κατσούλης: Πήραν τη θέση Σεργουλόπουλου - Μελιτά!

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ

Με έναν χιουμοριστικό τρόπο έκαναν… πρόβα για την πρεμιέρα τους στην ΕΡΤ1 η Μαρία Ηλιάκη κι ο Κρατερός Κατσούλης.

Το νέο δίδυμο της Δημόσιας Τηλεόρασης «εκμεταλλεύτηκε» την πρόσκληση του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά και, μία εβδομάδα πριν το ξεκίνημά τους, «εισέβαλαν» στο σκετσάκι «Ρόμπες» του Πρωίαν σε είδον για ένα δοκιμαστικό πριν την πρώτη τους «καλημέρα».

Εκεί η Μαρία Ηλιάκη εξομολογήθηκε στον συνεργάτη της την επιθυμία της να ακολουθήσει διεθνή καριέρα στην… υποκριτική, με τον Κρατερό Κατσούλη να την ενθαρρύνει να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

Ωστόσο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά δεν αργούν να εμφανιστούν στο πλατό και να τους εξηγήσουν ότι η δική τους πρεμιέρα είναι την επόμενη εβδομάδα και μάλιστα σε άλλη ώρα και ζώνη.

Η Μαρία Ηλιάκη κι ο Κρατερός Κατσούλης είναι το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ /Φωτογραφία ΕΡΤ

Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο ανάμεσα στα δύο δίδυμα της ΕΡΤ.