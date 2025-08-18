Έκπληξη! Κρατερός Κατσούλης & Μαρία Ηλιακή ξεκινούν μαζί εκπομπή στην ΕΡΤ

Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη αναλαμβάνουν τον Σεπτέμβριο εκπομπή στην ΕΡΤ1, η οποία θα προβάλλεται καθημερινά από τις 6:45 μέχρι τις 9:00.

Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο θα έχει τίτλο «Νωρίς-Νωρίς» και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «η εκπομπή προσφέρει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε».

Το συγκεκριμένο δίδυμο αποτελεί τη νέα πρόταση της ΕΡΤ στην ψυχαγωγία, με τους τηλεθεατές να αναμένουν με ενδιάφερον αυτό που ετοιμάζουν, καθώς και τη χημεία που θα έχουν στον αέρα ο ηθοποιός με την παρουσιάστρια - ραδιοφωνική παραγωγό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε! Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 06:45 ακριβώς και μέχρι τις 09:00, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς-Νωρίς» έρχεται τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1, για να βάλει τους τηλεθεατές σε ρυθμό… χαράς!

Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη –ένα δυναμικό δίδυμο με χημεία, εμπειρία και αστείρευτο χιούμορ– η εκπομπή προσφέρει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής, παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους – όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη.