Παναγιώτης Στάθης – Άννα Λιβαθυνού: Πρεμιέρα για το «Καλημέρα Ελλάδα»

Μεγάλη πρεμιέρα είναι σήμερα για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού υπό τους ήχους των τραγουδιών της Άννας Βίσση από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, είπαν την πρώτη καλημέρα στο τηλεοπτικό κοινό.

Μετά από 34 χρόνια, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχώρησε από την ιστορική εκπομπή στις αρχές του περασμένου Ιουλίου και δεν είπε την πρώτη «καλημέρα».

Ο Παναγιώτης Στάθης είπε αρχικά: «Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη νέα σελίδα του “Καλημέρα Ελλάδα” εδώ στον ΑΝΤ1. Με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά ερχόμαστε» και η Άννα Λιβαθυνού πρόσθεσε: «Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 06.00 με 09.00 το πρωί, γιατί στόχος αυτής της εκπομπής, όλης της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι να ξεκινάει η μέρα μας, να είμαστε πάντα ενημερωμένοι αλλά με πολύ ωραία, θετική και χαρούμενη διάθεση».

«Να πούμε ότι ερχόμαστε εδώ, πραγματικά σ’ αυτή την ιστορική εκπομπή, σ’ αυτόν τον ιστορικό τίτλο, στο “Καλημέρα Ελλάδα”, στη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον τίτλο της εκπομπής που είναι πολύ βαρύς, στην ιστορία της που είναι επίσης πολύ βαριά και πρεσβεύουμε ενδεχομένως τη δική μας ματιά σ’ αυτή τη νέα σελίδα. Σίγουρα όμως πιστοί σ’ αυτό που είχε όλα αυτά τα χρόνια η εκπομπή: αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα, καλή διάθεση, χιούμορ, όπως μπορούμε για να κάνουμε παρέα κάθε πρωί», πρόσθεσε ο Παναγιώτης Στάθης.

«Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης, με τεράστια επιτυχία, 34 ολόκληρα χρόνια με σκληρή δουλειά, εμείς είμαστε εδώ για να το συνεχίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε τα ζεστά πρωινά μας. Αυτό το ραντεβού που θέλουμε να μας βάλετε στις καρδιές σας αλλά και στο σπιτικό σας» συμπλήρωσε η Άννα Λιβαθυνού.

«Να μας κρίνετε αυστηρά! Εμείς περιμένουμε να μας κρίνετε αυστηρά, να σας ακούσουμε, έτσι πρέπει. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και εμείς πρέπει να τις ακούσουμε» είπε ο Παναγιώτης Στάθης.

Γιώργος Παπαδάκης: Η εμφάνιση στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Από την πρεμιέρα δε θα μπορούσε να λείπει ο «πατέρας» της εκπομπής, ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος εμφανίστηκε σε παράθυρο για να παραδώσει τη σκυτάλη στους νεότερους.

Ο παρουσιαστής – δημοσιογράφος καλημέρισε τους δύο συναδέλφους του και τους ευχήθηκε να συνεχίσουν πολύ καλύτερα από τον ίδιο.

«Καλημέρα Ελλάδα! Πάτε μια χαρά. Σας βλέπω από τις 6 παρά πέντε. Εγώ περίμενα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, να συνεχίσετε έτσι, να πάτε πάρα πολύ καλά και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη» είπε ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Είναι η πρώτη φορά που έχω τρακ σε αυτή την εκπομπή. Έχω τρακ, όχι γιατί εγώ λείπω, αλλά γιατί είσαστε εσείς κι έχω την ίδια αγωνία μαζί σας. Βγάζετε ένα ζεστό, ανθρώπινο πρόσωπο και πραγματικά αυτή είναι η προϋπόθεση για να ανοίξει η τηλεοπτική πόρτα και να σας βάλει μέσα ο κόσμος. Μην πετάξετε τίποτα από αυτό που είσαστε. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε! Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Αν χρειαστείτε ρεπόρτερ, είμαι στη διάθεσή σας» πρόσθεσε ο Γιώργος Παπαδάκης.