Τεστ DNA σε άνδρα που πιστεύει ότι είναι ο εξαφανισμένος Μπεν

Η υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν Νίνταμ φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, καθώς προέκυψαν πρόσφατα στοιχεία που αναζωπυρώνουν τις ελπίδες για την εξιχνίασή της, μετά από 35 χρόνια. Ο Μπεν εξαφανίστηκε το καλοκαίρι του 1991 από την Κω, όταν ήταν μόλις 21 μηνών, και από τότε η τύχη του παραμένει άγνωστη, παρά τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Τις τελευταίες ημέρες, στο προσκήνιο βρίσκεται ένας άνδρας που ισχυρίζεται ότι ενδέχεται να είναι το χαμένο παιδί. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε όταν μια γυναίκα επικοινώνησε με τη μητέρα του Μπεν, την Κέρι Νίνταμ, υποστηρίζοντας ότι ο σύντροφός της φέρει χαρακτηριστικά που μοιάζουν πολύ με εκείνα της οικογένειας του γιου της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχει υιοθετηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί πιθανής παράνομης υιοθεσίας.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, οι θετοί του γονείς αρνήθηκαν να του δώσουν πιστοποιητικό γέννησης και αντέδρασαν έντονα όταν εκείνος επιχείρησε να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του.

Η μητέρα του Μπεν, αν και αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την εξέλιξη, δεν κρύβει την αγωνία της για τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, στην οποία έχει ήδη συμφωνήσει να υποβληθεί ο άνδρας. Τα δείγματα αναμένεται να αναλυθούν μέσω της Interpol.

«Δε θέλω να δημιουργώ ελπίδες», λέει η μητέρα του Μπεν

Παρά τις ελπίδες που δημιουργούνται, η οικογένεια παραμένει συγκρατημένη, καθώς στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολλές παρόμοιες περιπτώσεις ανθρώπων που πίστευαν ή ισχυρίζονταν ότι είναι ο Μπεν, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Η ίδια η μητέρα έχει βιώσει επανειλημμένα απογοητεύσεις, γεγονός που την κάνει να κρατά χαμηλές προσδοκίες, μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

«Πρόκειται για ένα ακόμη μυστηριώδες μήνυμα από παρόμοια περιοχή και φαίνεται αρκετά αξιόπιστο. Ο άνδρας αυτός έχει υιοθετηθεί. Δε θέλω να δημιουργώ ελπίδες, αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Πιθανότατα δεν είναι ο Μπεν, όμως εμφανίζεται ξαφνικά – και πάλι από την Αμερική», λέει η Κέρι Νίνταμ.

Η υπόθεση του μικρού Μπεν θεωρείται μία από τις πιο πολύπλοκες και μακροχρόνιες εξαφανίσεις παιδιού στη Βρετανία, ενώ κατά καιρούς έχουν εξεταστεί ακόμη και σενάρια που συνδέονται με διεθνή κυκλώματα παράνομων υιοθεσιών. Σε προηγούμενες έρευνες είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη και εκσκαφές στο σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά, χωρίς όμως να προκύψουν απαντήσεις.