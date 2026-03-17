Μουτάφη: «Ήμουν αγενής. O Μάνος εκνευρίστηκε και με θεώρησε αντιπαθέστατη»

Τι είπε για την υιοθεσία του γιου της, Δημήτρη

17.03.26 , 11:16 Δημητρίου: «Είχα ένα μικρό ατύχημα - Έπρεπε να φέρω στον κόσμο τον γιο μου»
17.03.26 , 11:13 Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
17.03.26 , 10:58 VW ID. Cross: Το φωτογράφισαν με καμουφλάζ στο Άμστερνταμ
17.03.26 , 10:39 Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting
17.03.26 , 10:29 Ο viral πίθηκος Punch βρήκε τον έρωτα - Βίντεο αγκαλιά με την αγαπημένη του
17.03.26 , 10:27 Real View: Έκανε δεύτερη πρεμιέρα το μεσημέρι
17.03.26 , 10:21 PEUGEOT: Ο νέος κινητήρας «Turbo 100» δεν... «παίζεται»
17.03.26 , 10:19 Σοφία Βόσσου: «Χαίρομαι που παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος»
17.03.26 , 10:18 Το Ισραήλ βομβάρδισε Ιράν και Λίβανο - Επίθεση κοντά στο γραφείο Νετανιάχου
17.03.26 , 10:15 Θεσσαλονίκη: «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε το σπλάχνο μου»
17.03.26 , 09:50 Μηλιόγλου: «Βαθιά μέσα μας όλοι θέλουμε να κάνουμε εκπομπή στην ΕΡΤ»
17.03.26 , 09:40 25η Μαρτίου 2026: Τι γιορτάζουμε και τι ισχύει με την αργία
17.03.26 , 09:39 MasterChef: «Τη συνταγή θα την έχετε διαθέσιμη για 10 λεπτά»
17.03.26 , 09:36 Σίσσυ Χρηστίδου: Η... μπηχτή για τον Λιάγκα μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1
17.03.26 , 09:23 Τεστ DNA σε άνδρα που πιστεύει ότι είναι ο εξαφανισμένος Μπεν
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
Άση Μπήλιου: Τέλος ο ανάδρομος Ερμής - Τι θα συμβεί στα ζώδια;
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Μάρα Ζαχαρέα: Επέστρεψε στο πόστο της μετά από μία εβδομάδα ασθένειας
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Η Ελισάβετ Μουτάφη στο The 2Night Show
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελισάβετ Μουτάφη μίλησε για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή.
  • Στην πρώτη τους συνάντηση, η Μουτάφη ήταν αγενής, γεγονός που εκνεύρισε τον Μάνο, αλλά τελικά παρέμειναν μαζί.
  • Το ζευγάρι υιοθέτησε τον γιο τους, Δημήτρη, μετά από δύσκολη διαδικασία στη Σιέρα Λεόνε, όπου η Μουτάφη πήγε μόνη της δύο φορές.
  • Παντρεύτηκαν το 2018 στη Σαντορίνη και ολοκλήρωσαν την οικογένειά τους το 2024 με την υιοθεσία του γιου τους.
  • Η συνέντευξη αναδεικνύει την αφοσίωση και τη δύναμη της οικογένειας τους.

Η Ελισάβετ Μουτάφη μίλησε με αμεσότητα για την προσωπική της ζωή, τις πρώτες στιγμές της σχέσης της με τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, αλλά και για την ιδιαίτερη διαδικασία της υιοθεσίας του γιου τους, Δημήτρη.

Αναφερόμενη στην πρώτη τους γνωριμία, η ηθοποιός αποκάλυψε με ειλικρίνεια και χιούμορ: «Ο Μάνος ήξερε όλες τις σειρές μου, γιατί τις έβλεπε η μαμά του. Μου έκανε και υποκριτική ανάλυση και έτσι με έριξε. Την περίοδο που γνωριστήκαμε δεν είχα διάθεση να γνωρίσω έναν καινούργιο άνθρωπο, αλλά με το που είδα τον Μάνο κόλλησα με τη μία. Στο πρώτο μας ραντεβού ήμουν λίγο αγενής, γιατί δεν είχα διάθεση. Ο Μάνος εκνευρίστηκε και με θεώρησε αντιπαθέστατη. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Από το επόμενο ραντεβού μείναμε μαζί».

Μουτάφη – Νιφλής: Τρυφερές στιγμές στην Αίγινα με τον γιο τους, Δημήτρη

Η συζήτηση στη συνέχεια στο The 2Night Show στράφηκε στην ιδιαίτερη απόφαση του ζευγαριού να υιοθετήσει τον γιο τους. Η Ελισάβετ Μουτάφη μοιράστηκε λεπτομέρειες για το ταξίδι της στη Σιέρα Λεόνε, περιγράφοντας τις δυσκολίες αλλά και τη συγκίνηση της εμπειρίας:
«Στη Σιέρα Λεόνε είναι πολύ δύσκολη η ζωή. Δύσκολη. Επειδή ο άντρας μου δεν μπορούσε να αφήσει τη δουλειά, πήγα μόνη μου να τον πάρω και μάλιστα πήγα δύο φορές. Επειδή πήγα την πρώτη φορά για να τον συναντήσω, ξαναγύρισα και ξαναπήγα. Σκέφτομαι τώρα, πώς έγινε όλο αυτό; Πώς… γιατί μου λένε, πήγες μόνη σου εκεί; Η μαμά μου δεν μπορούσε γιατί πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα εμβόλια για να πας κάτω και η άνω των 60 δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά τα εμβόλια».

Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2018

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2018

Το ζευγάρι έχει ήδη χαράξει την κοινή τους πορεία, καθώς παντρεύτηκαν το 2018 στη Σαντορίνη, και το 2024 ολοκλήρωσαν την οικογένειά τους με την υιοθεσία του γιου τους. Η ιστορία τους συνδυάζει τον έρωτα, την οικογενειακή αφοσίωση και την προσωπική δύναμη, και η συνέντευξη της Ελισάβετ Μουτάφη στο «The 2Night Show» αναδεικνύει αυτές τις πτυχές με αυθεντικό και συγκινητικό τρόπο.

 

Follow us:

