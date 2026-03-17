Μουτάφη: «Ήμουν αγενής. O Μάνος εκνευρίστηκε και με θεώρησε αντιπαθέστατη»

Η Ελισάβετ Μουτάφη μίλησε με αμεσότητα για την προσωπική της ζωή, τις πρώτες στιγμές της σχέσης της με τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, αλλά και για την ιδιαίτερη διαδικασία της υιοθεσίας του γιου τους, Δημήτρη.

Αναφερόμενη στην πρώτη τους γνωριμία, η ηθοποιός αποκάλυψε με ειλικρίνεια και χιούμορ: «Ο Μάνος ήξερε όλες τις σειρές μου, γιατί τις έβλεπε η μαμά του. Μου έκανε και υποκριτική ανάλυση και έτσι με έριξε. Την περίοδο που γνωριστήκαμε δεν είχα διάθεση να γνωρίσω έναν καινούργιο άνθρωπο, αλλά με το που είδα τον Μάνο κόλλησα με τη μία. Στο πρώτο μας ραντεβού ήμουν λίγο αγενής, γιατί δεν είχα διάθεση. Ο Μάνος εκνευρίστηκε και με θεώρησε αντιπαθέστατη. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Από το επόμενο ραντεβού μείναμε μαζί».

Η συζήτηση στη συνέχεια στο The 2Night Show στράφηκε στην ιδιαίτερη απόφαση του ζευγαριού να υιοθετήσει τον γιο τους. Η Ελισάβετ Μουτάφη μοιράστηκε λεπτομέρειες για το ταξίδι της στη Σιέρα Λεόνε, περιγράφοντας τις δυσκολίες αλλά και τη συγκίνηση της εμπειρίας:

«Στη Σιέρα Λεόνε είναι πολύ δύσκολη η ζωή. Δύσκολη. Επειδή ο άντρας μου δεν μπορούσε να αφήσει τη δουλειά, πήγα μόνη μου να τον πάρω και μάλιστα πήγα δύο φορές. Επειδή πήγα την πρώτη φορά για να τον συναντήσω, ξαναγύρισα και ξαναπήγα. Σκέφτομαι τώρα, πώς έγινε όλο αυτό; Πώς… γιατί μου λένε, πήγες μόνη σου εκεί; Η μαμά μου δεν μπορούσε γιατί πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα εμβόλια για να πας κάτω και η άνω των 60 δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά τα εμβόλια».

Το ζευγάρι έχει ήδη χαράξει την κοινή τους πορεία, καθώς παντρεύτηκαν το 2018 στη Σαντορίνη, και το 2024 ολοκλήρωσαν την οικογένειά τους με την υιοθεσία του γιου τους. Η ιστορία τους συνδυάζει τον έρωτα, την οικογενειακή αφοσίωση και την προσωπική δύναμη, και η συνέντευξη της Ελισάβετ Μουτάφη στο «The 2Night Show» αναδεικνύει αυτές τις πτυχές με αυθεντικό και συγκινητικό τρόπο.