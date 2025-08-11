Μουτάφη – Νιφλής: Τρυφερές στιγμές στην Αίγινα με τον γιο τους, Δημήτρη

Χαλαρό οικογενειακό καλοκαίρι στην Αίγινα

Τελευταία Νέα
11.08.25 , 23:59 Σάμος: Tα μηνύματα σοκ του γυμνασιάρχη στα ανήλικα θύματά του
11.08.25 , 23:40 Πάρτι γενεθλίων μέχρι πρωίας για την Ιωάννα Τούνη στην Ίμπιζα!
11.08.25 , 23:11 Τραμπ: Kατεβάζει εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον λόγω «εγκληματικότητας»
11.08.25 , 23:02 Μουτάφη – Νιφλής: Τρυφερές στιγμές στην Αίγινα με τον γιο τους, Δημήτρη
11.08.25 , 22:16 Αρραβωνιάστηκαν Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Το εκθαμβωτικό μονόπετρο!
11.08.25 , 22:12 Kαταπέλτης η Ευρωπαία εισαγγελέας: «Τα Τέμπη μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»
11.08.25 , 21:40 Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη
11.08.25 , 21:25 «Γιατί δε με άκουσες;»: Αντίο στη Σεϊρλή από την πρώην σύζυγο του Γαλανού
11.08.25 , 21:15 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης
11.08.25 , 21:12 Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ
11.08.25 , 20:33 Πενθεί ο Αντώνης Κανάκης: «Θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατό του»
11.08.25 , 20:21 Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας
11.08.25 , 20:00 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής
11.08.25 , 19:30 Σε ύφεση η φωτιά στα Πετράλωνα της Μεσσηνίας
11.08.25 , 19:18 «Κόλαση» η Αθηνά Οικονομάκου με μπικίνι: Με μικροσκοπικό μαγιό στην πισίνα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο για τον Μάνο Νιφλή από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον ήλιο και τη θάλασσα στην Αίγινα απολαμβάνουν η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής.

Η ηθοποιός και ο δημοσιογράφος ταξίδεψαν στο όμορφο νησί του Σαρωνικού μαζί με τον γιο τους, Δημήτρη και μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι έχει υιοθετήσει τον μικρό Δημήτρη από την Αφρική και, όπως έχουν αποκαλύψει σε παλαιότερες δηλώσεις τους, ο ερχομός του άλλαξε ριζικά τη ζωή τους.

«Νομίζω ήταν αυτόματος ο έρωτας που υπήρξε μεταξύ μας», είχε πει σε συνέντευξή της η Ελισάβετ Μουτάφη, περιγράφοντας το δέσιμο που ένιωσε με τον γιο της από την πρώτη τους επαφή.

Η λαμπερή μαμά δημοσίευσε μια πολύ τρυφερή φωτογραφία μπαμπά και γιου.

Ο μικρός φοράει ακουστικά στα αυτιά και η ηθοποιός σχολιάζει όλο καμάρι: «Ραδιοφωνικές καταστάσεις».

Ο Μάνος Νιφλής και ο μικρός Δημήτρης σε χαλαρές στιγμές

Ο Μάνος Νιφλής και ο μικρός Δημήτρης σε χαλαρές στιγμές

Λέτε ο Νιφλής junior μεγαλώνοντας να ακολουθήσει τα… δημοσιογραφικά βήματα του μπαμπά του;

Η αγάπη του Δημήτρη με τις αδερφές του

Ο Μάνος Νιφλής έχει αποκτήσει δυο κόρες από τον πρώτο του γάμο. Εκείνες υποδέχτηκαν τον αδερφό τους με απίστευτη αγάπη χαρίζοντάς του μια μεγάλη αγκαλιά.

Μάνος Νιφλής για υιοθεσία: «H Ελισάβετ το τράβηξε όλο μόνη της»

«Οι κόρες μου είναι τρελαμένες μαζί τους και είναι και αυτός τρελαμένος μαζί τους. Κάθε βράδυ επειδή δεν κοιμάται, τον πηγαίνω βόλτα με το αυτοκίνητο. Εκείνος νομίζει ότι πάμε να βρούμε τις αδελφές του και μπαίνει κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Όταν τον αντίκρισα για πρώτη φορά, λύγισα. Ήρθε στην αγκαλιά μου κατευθείαν, είναι ένας γλύκας», έχει πει ο δημοσιογράφος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Η Ελισάβετ Μουτάφη δημοσίευσε οικογενειακή φωτογραφία από την Αίγινα

Το αγαπημένο ζευγάρι σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση

Στο Open ο Μάνος Νιφλής στη θέση του Παναγιώτη Στάθη

Ο Μάνος Νιφλής ξεκουράζεται προκειμένου να επιστρέψει ανανεωμένος τη νέα σεζόν που αναμένεται απαιτητική.

Πριν λίγες μέρες το Open ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις φήμες που θέλουν να παίρνει τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN

Παναγιώτης Στάθης και Μάνος Νιφλής είναι πολύ καλοί φίλοι

Παναγιώτης Στάθης και Μάνος Νιφλής είναι πολύ καλοί φίλοι

Από την άλλη πλευρά, ο Παναγιώτης Στάθης όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΑΦΗ
 |
ΜΑΝΟΣ ΝΙΦΛΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top