Μουτάφη – Νιφλής: Τρυφερές στιγμές στην Αίγινα με τον γιο τους, Δημήτρη

Δείτε βίντεο για τον Μάνο Νιφλή από το Breakfast@Star

Τον ήλιο και τη θάλασσα στην Αίγινα απολαμβάνουν η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής.

Η ηθοποιός και ο δημοσιογράφος ταξίδεψαν στο όμορφο νησί του Σαρωνικού μαζί με τον γιο τους, Δημήτρη και μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι έχει υιοθετήσει τον μικρό Δημήτρη από την Αφρική και, όπως έχουν αποκαλύψει σε παλαιότερες δηλώσεις τους, ο ερχομός του άλλαξε ριζικά τη ζωή τους.

«Νομίζω ήταν αυτόματος ο έρωτας που υπήρξε μεταξύ μας», είχε πει σε συνέντευξή της η Ελισάβετ Μουτάφη, περιγράφοντας το δέσιμο που ένιωσε με τον γιο της από την πρώτη τους επαφή.

Η λαμπερή μαμά δημοσίευσε μια πολύ τρυφερή φωτογραφία μπαμπά και γιου.

Ο μικρός φοράει ακουστικά στα αυτιά και η ηθοποιός σχολιάζει όλο καμάρι: «Ραδιοφωνικές καταστάσεις».

Ο Μάνος Νιφλής και ο μικρός Δημήτρης σε χαλαρές στιγμές

Λέτε ο Νιφλής junior μεγαλώνοντας να ακολουθήσει τα… δημοσιογραφικά βήματα του μπαμπά του;

Η αγάπη του Δημήτρη με τις αδερφές του

Ο Μάνος Νιφλής έχει αποκτήσει δυο κόρες από τον πρώτο του γάμο. Εκείνες υποδέχτηκαν τον αδερφό τους με απίστευτη αγάπη χαρίζοντάς του μια μεγάλη αγκαλιά.

«Οι κόρες μου είναι τρελαμένες μαζί τους και είναι και αυτός τρελαμένος μαζί τους. Κάθε βράδυ επειδή δεν κοιμάται, τον πηγαίνω βόλτα με το αυτοκίνητο. Εκείνος νομίζει ότι πάμε να βρούμε τις αδελφές του και μπαίνει κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Όταν τον αντίκρισα για πρώτη φορά, λύγισα. Ήρθε στην αγκαλιά μου κατευθείαν, είναι ένας γλύκας», έχει πει ο δημοσιογράφος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Το αγαπημένο ζευγάρι σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση

Στο Open ο Μάνος Νιφλής στη θέση του Παναγιώτη Στάθη

Ο Μάνος Νιφλής ξεκουράζεται προκειμένου να επιστρέψει ανανεωμένος τη νέα σεζόν που αναμένεται απαιτητική.

Πριν λίγες μέρες το Open ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις φήμες που θέλουν να παίρνει τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Παναγιώτης Στάθης και Μάνος Νιφλής είναι πολύ καλοί φίλοι

Από την άλλη πλευρά, ο Παναγιώτης Στάθης όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη.

