Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα το κάνω αυτό»

Η εντυπωσιακή της εμφάνιση περίπου στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Κατερίνα Καινούργιου: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φούστα και ψηλές μπότες στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της/ Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στη σημερινή της εκπομπή, φορώντας μίνι φούστα από παγέτες, αμάνικο ζιβάγκο και ψηλές μπότες.

Κατερίνα Καινούργιου: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φούστα και ψηλές μπότες στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της/ Super Κατερίνα

Κατερίνα Καινούργιου: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φούστα και ψηλές μπότες στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της/ Super Κατερίνα

Η παρουσιάστρια που είναι περίπου 4,5 μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί, αναρωτήθηκε κατά την έναρξη της «Super Κατερίνα», πόσο καιρό ακόμη θα μπορεί να κάνει αυτή τη διαδρομή, δηλαδή την είσοδό της στο πλατό μέχρι να φτάσει στο τραπέζι όπου κάθονται οι συνεργάτες της. 

Κατερίνα Καινούργιου: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φούστα και ψηλές μπότες στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της/ Super Κατερίνα

Κατερίνα Καινούργιου: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φούστα και ψηλές μπότες στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της/ Super Κατερίνα

«Δεν ξέρω για πόσο καιρό… λέτε μέχρι τον 9ο θα το κάνω αυτό; Αυτή τη διαδρομή;», αναρωτήθηκε. 

Καινούργιου- Κουτσουμπής: Το love story του ζευγαριού - Θα γίνουν γονείς!

«Δε θα είναι το ίδιο. Δηλαδή στον ένατο έρχεται λίγο πιο χαλαρά… χαλαρά… Δε θα είναι με ταχύτητα φαντάζομαι. Τις βλέπω όλες που πάνε με τις κοιλίτσες τους πιο αργά όταν είναι έτοιμες να γεννήσουν», συμπλήρωσε. 

Κατερίνα Καινούργιου: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φούστα και ψηλές μπότες στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της/ Super Κατερίνα

Κατερίνα Καινούργιου: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φούστα και ψηλές μπότες στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της/ Super Κατερίνα

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου της παιδιού με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;

Το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι, ενώ η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης έγινε με μια ανάρτηση στο Instagram, πριν από λίγες μέρες, παρά την έντονη φημολογία που υπήρχε εδώ και καιρό. 

Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως η εγκυμοσύνη ήρθε με φυσικό τρόπο, όταν έκανε ένα διάλειμμα από τις ορμονοθεραπείες που έκανε για έναν χρόνο, προκειμένου να προχωρούσε σε εξωσωματική. Ωστόσο, στη διαδικασία αυτή δε μπήκε, καθώς το καλοκαίρι έμαθε πως ήταν έγκυος. 

Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»

Koυτσουμπής- Καινούργιου: Στιγμιότυπο από το ταξίδι τους στα Σαν Σεμπάστιαν, τον Αύγουστο του 2024/ instagram

Koυτσουμπής- Καινούργιου: Στιγμιότυπο από το ταξίδι τους στα Σαν Σεμπάστιαν, τον Αύγουστο του 2024/ instagram

Ο αδελφός του συντρόφου της, μιλώντας, αποκλειστικά στο star.gr, αποκάλυψε πως η οικογένεια είναι πολύ χαρούμενη και περιμένει με ανυπομονησία το μωρό.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του

«Αισθάνομαι τέλεια που ο αδελφός μου θα κάνει παιδάκι! Ήθελε πολύ να γίνει πατέρας. Είναι πολύ καλό παιδί. Ανυπομονούμε για το ανιψάκι μας! Χαιρόμαστε πολύ. Πιστεύω ότι θα πάρει το όνομα της μαμάς μας, Ξένια. Είναι το πρώτο μας ανιψάκι και είμαστε πολύ χαρούμενοι! Ο γάμος δεν έχει γίνει ακόμα και δεν έχουμε ενημερωθεί προς το παρόν», είχε πει χαρακτηριστικά στο star.gr o Νικόλας Κουτσουμπής. 

