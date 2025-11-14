Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα το κάνω αυτό»

Κατερίνα Καινούργιου: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φούστα και ψηλές μπότες στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της/ Super Κατερίνα

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στη σημερινή της εκπομπή, φορώντας μίνι φούστα από παγέτες, αμάνικο ζιβάγκο και ψηλές μπότες.

Η παρουσιάστρια που είναι περίπου 4,5 μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί, αναρωτήθηκε κατά την έναρξη της «Super Κατερίνα», πόσο καιρό ακόμη θα μπορεί να κάνει αυτή τη διαδρομή, δηλαδή την είσοδό της στο πλατό μέχρι να φτάσει στο τραπέζι όπου κάθονται οι συνεργάτες της.

«Δεν ξέρω για πόσο καιρό… λέτε μέχρι τον 9ο θα το κάνω αυτό; Αυτή τη διαδρομή;», αναρωτήθηκε.

«Δε θα είναι το ίδιο. Δηλαδή στον ένατο έρχεται λίγο πιο χαλαρά… χαλαρά… Δε θα είναι με ταχύτητα φαντάζομαι. Τις βλέπω όλες που πάνε με τις κοιλίτσες τους πιο αργά όταν είναι έτοιμες να γεννήσουν», συμπλήρωσε.

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου της παιδιού με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι, ενώ η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης έγινε με μια ανάρτηση στο Instagram, πριν από λίγες μέρες, παρά την έντονη φημολογία που υπήρχε εδώ και καιρό.

Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως η εγκυμοσύνη ήρθε με φυσικό τρόπο, όταν έκανε ένα διάλειμμα από τις ορμονοθεραπείες που έκανε για έναν χρόνο, προκειμένου να προχωρούσε σε εξωσωματική. Ωστόσο, στη διαδικασία αυτή δε μπήκε, καθώς το καλοκαίρι έμαθε πως ήταν έγκυος.

Koυτσουμπής- Καινούργιου: Στιγμιότυπο από το ταξίδι τους στα Σαν Σεμπάστιαν, τον Αύγουστο του 2024/ instagram

Ο αδελφός του συντρόφου της, μιλώντας, αποκλειστικά στο star.gr, αποκάλυψε πως η οικογένεια είναι πολύ χαρούμενη και περιμένει με ανυπομονησία το μωρό.

«Αισθάνομαι τέλεια που ο αδελφός μου θα κάνει παιδάκι! Ήθελε πολύ να γίνει πατέρας. Είναι πολύ καλό παιδί. Ανυπομονούμε για το ανιψάκι μας! Χαιρόμαστε πολύ. Πιστεύω ότι θα πάρει το όνομα της μαμάς μας, Ξένια. Είναι το πρώτο μας ανιψάκι και είμαστε πολύ χαρούμενοι! Ο γάμος δεν έχει γίνει ακόμα και δεν έχουμε ενημερωθεί προς το παρόν», είχε πει χαρακτηριστικά στο star.gr o Νικόλας Κουτσουμπής.