Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος φάνταζε δύσκολος - όχι όμως για τον Κωνσταντίνο

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 16/11/2025 στο Star, ο Κωνσταντίνος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Από τα γράμματα που επέλεξε, μόνο ένα εμφανίστηκε στον πίνακα. Οι λανθασμένες προβλέψεις δεν στάθηκαν ικανές να σταματήσουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έλυσε τον γρίφο, αποδεικνύοντας την κλάση του.

Και τώρα σειρά σου! Τόλμα να δοκιμάσεις - είσαι κι εσύ τόσο καλός;

