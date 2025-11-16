Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος φάνταζε δύσκολος - όχι όμως για τον Κωνσταντίνο

Ο παίκτης κατάφερε το... ακατόρθωτο

16.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος φάνταζε δύσκολος - όχι όμως για τον Κωνσταντίνο
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 16/11/2025 στο Star, ο Κωνσταντίνος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Οι λέξεις δεν «Πήγαν πακέτο» για την Ειρήνη - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος φάνταζε δύσκολος - όχι όμως για τον Κωνσταντίνο

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε

Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος φάνταζε δύσκολος - όχι όμως για τον Κωνσταντίνο

Από τα γράμματα που επέλεξε, μόνο ένα εμφανίστηκε στον πίνακα. Οι λανθασμένες προβλέψεις δεν στάθηκαν ικανές να σταματήσουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έλυσε τον γρίφο, αποδεικνύοντας την κλάση του.

Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα;

Και τώρα σειρά σου! Τόλμα να δοκιμάσεις - είσαι κι εσύ τόσο καλός;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

