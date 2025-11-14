Τροχός της Τύχης: Οι λέξεις δεν «Πήγαν πακέτο» για την Ειρήνη - Για εσένα;

Η πρώτη λέξη σχεδόν εμφανίστηκε στον πίνακα!

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 14/11/2025 στο Star, η Ειρήνη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Η κατηγορία ήταν «Πάνε πακέτο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.    

Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα;

Τα γράμματα που επέλεξε ήταν αρκετά βοηθητικά, με την πρώτη λέξη σχεδόν να εμφανίζεται στον πίνακα, ωστόσο η Ειρήνη δε βρήκε τη δεύτερη.  

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;

Είμαστε σίγουροι ότι εσύ έχεις βρει και την άλλη. Λύσε τον γρίφο τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
ΓΡΙΦΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
