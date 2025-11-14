Τροχός της Τύχης: Οι λέξεις δεν «Πήγαν πακέτο» για την Ειρήνη - Για εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 14/11/2025 στο Star, η Ειρήνη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Πάνε πακέτο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Τα γράμματα που επέλεξε ήταν αρκετά βοηθητικά, με την πρώτη λέξη σχεδόν να εμφανίζεται στον πίνακα, ωστόσο η Ειρήνη δε βρήκε τη δεύτερη.
Είμαστε σίγουροι ότι εσύ έχεις βρει και την άλλη. Λύσε τον γρίφο τώρα!
