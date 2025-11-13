Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα;

Ο Νίκος δεν είχε καλό πίνακα...

STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 13/11/2025 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;

Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα; 

Ο Νίκος δεν είχε καθόλου τύχη στον πίνακα κι έτσι -δυστυχώς- δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο. 

Τροχός της Τύχης: Η Λίνα δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ τι λες;

Κάνε την προσπάθειά σου. Ίσως με αυτά τα γράμματα εσύ βρεις τις δύο αντίθετες λέξεις.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
