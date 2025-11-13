Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα; 

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 13/11/2025 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Ο Νίκος δεν είχε καθόλου τύχη στον πίνακα κι έτσι -δυστυχώς- δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
Κάνε την προσπάθειά σου. Ίσως με αυτά τα γράμματα εσύ βρεις τις δύο αντίθετες λέξεις.
