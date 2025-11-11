Τροχός της Τύχης: Η Λίνα δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ τι λες;

Τα γράμματα δε βοήθησαν όσα θα έπρεπε για να λύσει τον γρίφο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 21:15 Φάρμα: «Αν δεν πλύνει τα πιάτα σήμερα, θα γίνουμε κ%λος»
11.11.25 , 20:58 Αντώνης Κανάκης: Ο γιος του, ο Γιάνναρος του, έγινε 6 ετών!
11.11.25 , 20:28 Αντρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Τρελά Ερωτευμένοι Στο Παρίσι!
11.11.25 , 20:23 Αγρότες: Kινητοποιήσεις και μπλόκα για να μπουν τα χρήματα
11.11.25 , 20:20 Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα
11.11.25 , 20:11 Boρίζια: Γυναίκα που σώθηκε από θαύμα από τα πυρά μιλά πρώτη φορά
11.11.25 , 20:11 Κωστόπουλος - Λάτσιος: Συμμετείχαν σε μία πρωτοποριακή θεατρική εμπειρία
11.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Λίνα δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ τι λες;
11.11.25 , 19:36 Φάρμα: Η ομάδα που ήταν καλύτερη στην τοξοβολία και κέρδισε τη δοκιμασία
11.11.25 , 19:23 Eurostat: Η Ελλάδα ξανά στις πρώτες θέσεις της ΕΕ στη μακροχρόνια ανεργία
11.11.25 , 19:13 Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween
11.11.25 , 18:59 Singles’ Day: Η γιορτή των εργένηδων που κατέκτησε τον κόσμο!
11.11.25 , 18:53 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει...καράβι
11.11.25 , 18:50 Τζένη Θεωνά: «Λιώνει» στην αγκαλιά του γιου της
11.11.25 , 18:45 Συντάξεις: Το λάθος που κοστίζει έως και 100 ευρώ το μήνα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Τι να περιμένουν τα ζώδια;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»
Κρήτη: Η μητέρα & οι αδελφές της 26χρονης Μαρίνας που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μερομήνια 2025-2026: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Boρίζια: Γυναίκα που σώθηκε από θαύμα από τα πυρά μιλά πρώτη φορά
Αντώνης Κανάκης: Ο γιος του, ο Γιάνναρος του, έγινε 6 ετών!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 11/11/2025 στο Star, η Λίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Η Λίνα δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ τι λες;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.   

Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;

Τροχός της Τύχης: Η Λίνα δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ τι λες;

Δυστυχώς τα γράμματα που επέλεξε η Λίνα δεν τη βοήθησαν να λύσει τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Μαρίνα - Για εσένα;

Εσύ ίσως τα πας καλύτερα... για να σε δούμε!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top