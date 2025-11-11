Τροχός της Τύχης: Η Λίνα δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ τι λες;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 11/11/2025 στο Star, η Λίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Δυστυχώς τα γράμματα που επέλεξε η Λίνα δεν τη βοήθησαν να λύσει τον γρίφο.

Εσύ ίσως τα πας καλύτερα... για να σε δούμε!

