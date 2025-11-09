Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Μαρίνα - Για εσένα;

Τα γράμματα δε βοήθησαν την παίκτρια να λύσει τον γρίφο

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 9/11/2025 στο Star, η Μαρίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Μαρίνα - Για εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι

Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Μαρίνα - Για εσένα;

Τα γράμματα στον πίνακα δεν ήταν λίγα, ωστόσο η Μαρίνα δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.  

Τροχός της Τύχης: Το Κοινό Συνθετικό δυσκόλεψε τη Δήμητρα - Εσένα;

Εσύ, ίσως τα πας καλύτερα. Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
