Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 10/11/2025 στο Star, η Εύη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Μαρίνα - Για εσένα;
Τα γράμματα στον πίνακα βοήθησαν πολύ την παίκτρια, που με ευκολία έλυσε τον γρίφο!
Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;
Θα βρεις κι εσύ τις δύο λέξεις; Δοκίμασε τώρα!
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.