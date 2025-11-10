Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 10/11/2025 στο Star, η Εύη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τα γράμματα στον πίνακα βοήθησαν πολύ την παίκτρια, που με ευκολία έλυσε τον γρίφο!

Θα βρεις κι εσύ τις δύο λέξεις; Δοκίμασε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης