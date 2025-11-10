Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;

Η παίκτρια «εντόπισε» πολλά από τα γράμματα του γρίφου

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 10/11/2025 στο Star, η Εύη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.  

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Μαρίνα - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;

Τα γράμματα στον πίνακα βοήθησαν πολύ την παίκτρια, που με ευκολία έλυσε τον γρίφο!   

Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;

Θα βρεις κι εσύ τις δύο λέξεις; Δοκίμασε τώρα!

