Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 12/11/2025 στο Star, ο Θωμάς ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Τροχός της Τύχης: Η Λίνα δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ τι λες;
Τα γράμματα στον πίνακα δε βοήθησαν καθόλου τον Θωμά, που δεν κατάφερε να βρει τον γρίφο.
Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;
Κάνε τη δική σου προσπάθεια. Ίσως τα καταφέρεις καλύτερα!
