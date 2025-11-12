Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;

12.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 12/11/2025 στο Star, ο Θωμάς ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.    

Τροχός της Τύχης: Η Λίνα δεν τα κατάφερε με τα «Συνώνυμα» - Εσύ τι λες;

Τα γράμματα στον πίνακα δε βοήθησαν καθόλου τον Θωμά, που δεν κατάφερε να βρει τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;

Κάνε τη δική σου προσπάθεια. Ίσως τα καταφέρεις καλύτερα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
