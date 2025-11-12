Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 12/11/2025 στο Star, ο Θωμάς ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τα γράμματα στον πίνακα δε βοήθησαν καθόλου τον Θωμά, που δεν κατάφερε να βρει τον γρίφο.

Κάνε τη δική σου προσπάθεια. Ίσως τα καταφέρεις καλύτερα!

