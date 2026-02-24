Κηφισός: Άνδρας έπεσε από γέφυρα και παρασύρθηκε από φορτηγό

Τραγικό τέλος βρήκε ένας άνδρας τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, όταν έπεσε από πεζογέφυρα και στη συνέχεια παρασύρθηκε από φορτηγό.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε στο κενό από την πεζογέφυρα και κατέληξε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Διερχόμενο φορτηγό δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του.
Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.