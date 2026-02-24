Κηφισός: Άνδρας έπεσε από γέφυρα και παρασύρθηκε από φορτηγό

Τραγικός θάνατος για ηλικιωμένο

24.02.26 , 08:23 Κηφισός: Άνδρας έπεσε από γέφυρα και παρασύρθηκε από φορτηγό
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Άνδρας έπεσε στο κενό από γέφυρα του Κηφισού και τον παρέσυρε φορτηγό / Βίντεο Ant1
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, όταν άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα.
  • Ο ηλικιωμένος άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα της Τρίτης.
  • Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του Αιγάλεω και προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατό του.
  • Αιτίες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την αστυνομία να διερευνά την υπόθεση.

Τραγικό τέλος βρήκε ένας άνδρας τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, όταν έπεσε από πεζογέφυρα και στη συνέχεια παρασύρθηκε από φορτηγό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε στο κενό από την πεζογέφυρα και κατέληξε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. 

Διερχόμενο φορτηγό δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του. 

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. 

