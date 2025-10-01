Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη

Η Γενιά Ζ (Gen Z), οι νέοι, δηλαδή, που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1997 και το 2012, προτιμούν να εργάζονται από το σπίτι, επιλέγοντας τα meetings μέσω zoom και τα ευέλικτα ωράρια εργασίας. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι αποφασίζουν να εργαστούν για εργοδότες που τους εμπνέουν και ένα εργασιακό περιβάλλον που προωθεί τη διαφορετικότητα.

Προτεραιότητα των νέων που ανήκουν στην Gen Z είναι οι προσωπικές τους σχέσεις και η ισσοροπία ζωής και δουλειάς, ενώ αποφεύγουν να συνδέσουν την ταυτότητά τους με την εργασία τους. Ποιοι είναι οι λόγοι, λοιπόν, που οι εταιρίες είναι δυσαρεστημένες από τους εργαζόμενους της Γενιάς Ζ και μεγάλο ποσοστό τους απολύει λίγο μετά την πρόσληψή τους;

Ποιοι είναι οι λόγοι που οι εταιρίες είναι δυσαρεστημένες από τους υπαλλήλους της Γενιάς Ζ και μεγάλο ποσοστό τους απολύει λίγο μετά την πρόσληψή τους / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σύμφωνα με έρευνα της intelligent.com, στην οποία συμμετείχαν 966 ανώτερα στελέχη, 6 στις 10 εταιρείες απέλυσαν τουλάχιστον έναν υπάλληλο της Gen Z μέσα σε έναν χρόνο, ενώ το 75% των εργοδοτών χαρακτήρισε τις επιδόσεις αυτών των εργαζομένων ως «μη ικανοποιητικές». Επιπρόσθετα, 1 στους 6 εργοδότες δήλωσε ότι πλέον διστάζει να προσλάβει πτυχιούχο της Γενιάς Ζ.

Gen Z: Οι 5 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη

Έλλειψη κινήτρου και πρωτοβουλίας (50%)

Έλλειψη επαγγελματισμού (46%)

«Φτωχή» επικοινωνία και προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον (39%)

Εμφανίζουν δυσκολία στην ανατροφοδότηση πληροφοριών (38%)

Ανεπαρκή ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων (34%)

Συχνά οι εργοδότες πρέπει να παίξουν τον ρόλο του γονιού, για να δώσουν κίνητρο και να εμπνεύσουν τους εργαζομένους της Gen Z. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Huy Nguyen, διευθύντρια του τμήματος Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Intelligent: «Χρειάζονται συνεχώς κίνητρο για να εργαστούν. Ο εργοδότης πρέπει συνέχεια να τους εμπνέει, να τους παθιάζει για να δουλέψουν».

Συχνά οι εργοδότες πρέπει να παίξουν τον ρόλο του γονιού, για να δώσουν κίνητρο και να εμπνεύσουν τους εργαζομένους της Gen Z / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ενώ συνέχισε λέγοντας ότι: «Παρόλο που οι πτυχιούχοι της Γενιάς Ζ έχουν καλό θεωρητικό background από το πανεπιστήμιο, συχνά έχουν ελλείψεις σε ό,τι αφορά το πρακτικό κομμάτι της εργασίας, ενώ υπολείπονται και σε δεξιότητες που θα τους κάνουν να επιτύχουν στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των εταιριών, δημιουργούν προβλήματα και στις δύο πλευρές».

Παρόλα αυτά, η Nguyen είναι της άποψης ότι οι εταιρίες έχουν την υποχρέωση να προετοιμάζουν τους νέους απόφοιτους για τη θέση που επρόκειτο να αναλάβουν και να τους δίνουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας: «Με το κατανοούν οι εργοδότες τις ανάγκες των νέων που ανήκουν στη Γενιά Ζ και παρέχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση, ανατροφοδότηση πληροφοριών, υποστήριξη και προγραμμάτων onboarding, θα εξοπλίσουν τους νεοπροσληφθέντες με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές για να επιτύχουν στον ρόλο τους στην εταιρία».