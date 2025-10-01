Κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ: Τι σημαίνει και ποιους επηρεάζει;

Στην πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημειώθηκαν τρία shutdowns

Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διέκοψαν τη λειτουργία τους, από τα μεσάνυχτα, καθώς βαθιές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων (Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών) απέτρεψαν το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο από την επίτευξη μιας συμφωνίας χρηματοδότησης, πυροδοτώντας την έναρξη ενός αδιεξόδου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων ομοσπονδιακών θέσεων εργασίας.

Οι ΗΠΑ ένα βήμα πριν από τη δημοσιονομική παράλυση!

Δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη δίοδος ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, ενώ οι υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει ότι το 15ο κυβερνητικό shutdown από το 1981, θα μπορούσε να εμποδίσει την έκδοση της αναφοράς του Σεπτεμβρίου σχετικά με τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, να επιβραδύνει τη λειτουργία των αεροδρομίων, ν’ αναστείλει την επιστημονική έρευνα, ν’ αναβάλει την καταβολή των μισθών για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και να οδηγήσει σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών 750.000 ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, με ημερήσιο κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τι είναι το κυβερνητικό shutdown; 

Το λεγόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κάνει τις μη απαραίτητες λειτουργίες της παγώνουν, επηρεάζοντας τομείς που εκτείνονται από την κοινωνική ασφάλιση έως τις αερομεταφορές και την πρόσβαση στα εθνικά πάρκα.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες χρηματοδοτούνται μέσω του προϋπολογισμού που εγκρίνει το Κογκρέσο και στη συνέχεια υπογράφει ο πρόεδρος για το νέο οικονομικό έτος. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για τη χρηματοδότηση –συχνά λόγω πολιτικών συγκρούσεων, σε μια χώρα ήδη βαθιά διχασμένη– τότε οι υπηρεσίες αυτές αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι να μην μπορούν να εργαστούν και να παραμένουν απλήρωτοι όσο διαρκεί το κλείσιμο.

Κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ: Δεν είναι το πρώτο της ιστορίας!

Από το 1980 έως σήμερα έχουν σημειωθεί 14 κυβερνητικά shutdowns στις ΗΠΑ. Το πιο πρόσφατο συνέβη τον Δεκέμβριο του 2018 και διήρκεσε 35 ημέρες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ διάρκειας. Στην πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημειώθηκαν τρία shutdowns, ανάμεσά τους και αυτό πριν από επτά χρόνια, που προκλήθηκε από τη διαμάχη για τη χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

 

