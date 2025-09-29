Κάρμεν και Λουπίτα: Tι απαντούν οι σιαμαίες στους followers τους για το σεξ

Πώς είναι η ζωή των σιαμαίων κοριτσιών με τους 260.000 subscribers;

Κοσμος
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Η ζωή των σιαμαίων κοριτσιών Λουπίτα και Κάρμεν από το Μεξικό / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

σιαμαίες δίδυμες Κάρμεν και Λουπίτα Ανδράδε, είναι δύο αγαπημένες αδελφές, οι οποίες μοιράζονται το ίδιο σώμα. Όπως έχουν δηλώσει στο παρελθόν, δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε διαχωρισμό, καθώς μοιράζονται τη λεκάνη, κάποια ζωτικά όργανα, καθώς και το αναπαραγωγικό σύστημα.

Είναι οι πιο διάσημες σιαμαίες - Ντύθηκαν νύφες στον γάμο της μίας

Η καθεμία έχει δύο χέρια, αλλά μόνο ένα πόδι. Δεδομένου ότι η Κάρμεν ελέγχει το δεξί πόδι, λέει με ενθουσιαμό: «Εγώ οδηγώ», ενώ η Λουπίτα είναι υπεύθυνη για τις μελωδίες και την πλοήγηση. Μαζί, αποτελούν μια τέλεια ομάδα, ενώ το κανάλι τους στο youtube έχει πάνω από 260.000 subscribers!

Τα κορίτσια γεννήθηκαν στο Μεξικό και μετακόμισαν στις ΗΠΑ σε παιδική ηλικία. Πώς είναι σήμερα η ζωή των δύο 25χρονων κοριτσιών που ζουν σε ένα σώμα; 

Τον περασμένο Οκτώβριο η Κάρμεν παντρεύτηκε σε μία διακριτική τελετή τον επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της, Ντάνιελ ΜακΚόρμακ. Η Κάρμεν γνώρισε τον 28χρονο σε μια online εφαρμογή γνωριμιών το 2020 και έκτοτε είναι αχώριστοι.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dan M. (@it.be.dan)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dan M. (@it.be.dan)

Η αδελφή της, Λουπίτα, από την άλλη πλευρά, δηλώνει ασεξουαλική, όμως, όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Θέλω η Κάρμεν να νοικοκυρευτεί. Ξέρω ότι αυτό είναι σημαντικό γι’ αυτήν».

Η συγκινητική ιστορία της Άμπι και της Έριν που γεννήθηκαν ενωμένες

Λουπίτα και Κάρμεν: Πώς είναι η σεξουαλική τους ζωή

Όπως σχολίασε ο σύζυγος της Κάρμεν στο περιοδικό People: «Ο κόσμος συνεχώς ρωτά για το σεξ. Και εγώ απαντώ: "Δεν είναι δική σας δουλειά"». Τα κορίτσια είναι ανοιχτά ως προς την ενημέρωση των followers τους όσον αφορά στα ιατρικά θέματα και προσφέρουν την αμέριστη υποστήριξή τους σε άτομα που βρίσκονται στην ίδια θέση με εκείνες, όμως όσον αφορά στην προσωπική τους ζωή, δηλώνουν ότι δε χρωστούν εξηγήσεις σε κανέναν.

 

 

Η Λουπίτα έχει σχολιάσει στο παρελθόν ότι βλέπει τον σύζυγο της αδερφής της πιο πολύ σαν αδερφό της, ενώ η Κάρμεν, όσον αφορά τις σεξουαλικές της σχέσεις με τον Ντάνιελ, εξομολογήθηκε ότι: «Υπάρχουν όρια. Εάν η Λουπίτα δε νιώθει άνετα με κάτι, απλώς το σεβόμαστε». Και η  Λουπίτα συμπληρώνει: «Έχω ακουστικά και τηλέφωνο. Δε με νοιάζει».

«Εάν προχωρούσαμε σε χειρουργική επέμβαση διαχωρισμού, είτε η μία από εμάς θα πέθαινε, είτε και οι δύο»

Όπως είπε σε συνέντευξή της η Λουπίτα το 2024: «Εάν κάναμε χειρουργική επέμβαση διαχωρισμού, είτε η μία από εμάς θα πέθαινε, είτε και οι δύο, είτε θα καταλήγαμε στην εντατική και δεν θα βγαίναμε ποτέ», λόγω του ότι τα κορίτσια μοιράζονται το ίδιο συκώτι και άλλες εσωτερικές δομές. «Είμαστε ευτυχισμένες όπως είμαστε», συμπλήρωσε.

 

 

Ενώ σε ερώτηση εάν τους λείπει η ανεξαρτησία τους ως σιαμαίες δίδυμες που είναι, η Κάρμεν απαντά: «Μερικές φορές στο τέλος της ημέρας, είμαστε απλά εξαντλημένες και δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Τότε είναι που μπαίνουμε σε διαφορετικές συσκευές και κάνουμε τα δικά μας πράγματα. Εγώ έχω τον φορητό μου υπολογιστή για να κάνω τις σχολικές μου εργασίες, και η Lupita θα βάλει ακουστικά και θα ακούσει μουσική ή θα πάει στο τηλέφωνό της. Ήμασταν σιαμαίες σε όλη μας τη ζωή, οπότε δεν είναι ότι μας λείπει η ανεξαρτησία μας. Είναι το μόνο που ξέραμε ποτέ, σωστά;»

 

 

Τα κορίτσια απασχολούνται στον κτηνιατρικό τομέα, ενώ όνειρό τους είναι να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να ζήσουν όσες περισσότερες εμπειρίες μπορούν. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Κάρμεν: «Δεν είναι όλα ουράνια τόξα και λιακάδα, είχαμε πολλές προκλήσεις, αλλά έχουμε μια υπέροχη ζωή. Πηγαίνουμε σε ταινίες και συναυλίες (μοιραζόμαστε μια θέση) και ταξιδεύουμε με αεροπλάνα. Πέρυσι, πήγαμε στην Καλιφόρνια και έχουμε πετάξει και στο Τέξας».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

