GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας στον... παραπονιάρη Γιώργο!

Πέρασε το 24χρονο μοντέλο στην επόμενη φάση;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 23:27 Σάκης Ρουβάς: Μαθαίνει Brazilian jiu-jitsu - Η ανάρτηση στο Instagram
03.10.25 , 23:25 GNTM: Έμειναν άφωνοι οι κριτές με το σώμα του Δημήτρη!
03.10.25 , 23:02 Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών
03.10.25 , 23:01 Η απάντηση της Χαμάς στo σχέδιο Τραμπ - «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων
03.10.25 , 23:00 GNTM: Το «μαγκάκι» που ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
03.10.25 , 22:45 GNTM: O Ακύλλας χόρεψε bachata με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!
03.10.25 , 22:35 GNTM: Η audition της Αθανασίας - Η μύτη που λάτρεψε η Ζενεβιέβ!
03.10.25 , 22:25 GNTM: Πέρασε στην επόμενη φάση ο Έλληνας "Bad Bunny";
03.10.25 , 22:20 GNTM: Δεν Της Άρεσε Η Απόφαση Των Κριτών!
03.10.25 , 22:17 Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Συγκλονιστική μαρτυρία, 5 χρόνια μετά
03.10.25 , 22:17 Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
03.10.25 , 22:09 Έκπτωση φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες
03.10.25 , 21:59 Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση
03.10.25 , 21:58 Κλήρωση Eurojackpot 3/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
03.10.25 , 21:53 GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας στον... παραπονιάρη Γιώργο!
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 03.10.25, 21:54
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με 3,5 χρόνια εμπειρίας στο μόντελινγκ πήγε ο 24χρονος Γιώργος στις auditions του GNTM.

«Το πάω βήμα-βήμα. Βέβαια, ανά δύο βήματα, γιατί εγώ ο πρώτος στόχος είναι να μπω στο σπίτι, όχι να περάσω από την οντισιόν. Δεύτερο βήμα, να φτάσω πεντάδα. Τρίτο βήμα, αν φτάσω πεντάδα, να φτάσω και τελικό», είπε ο Γιώργος πριν περπατήσει για την κριτική επιτροπή.

GNTM: Μπαίνοντας στην audition ο Γιώργος άρχισε... τα παράπονα!

GNTM: Μπαίνοντας στην audition ο Γιώργος άρχισε... τα παράπονα!

Αφού περπάτησε, ο Γιώργος άρχισε να... παραπονιέται ότι είναι κουρασμένος, έχει τρακ, τον έχει πιάσει η μέση και τον πονάνε τα μάτια του! «Μα τι γκρίνια είναι αυτή!», σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

GNTM: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Αναστάσιο

«Τελείωσα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας» είπε ο διαγωνιζόμενος, ενώ μίλησε για όσα έχει κάνει στο μόντελινγκ. Ο ανταγωνισμός που συνάντησε στο Μιλάνο δεν του άρεσε καθόλου! Στην Ηλιάνα άρεσε πολύ που η γλώσσα του πάει ροδάνι, ενώ η Ζενεβιέβ του ζήτησε να ποζάρει και μετά να βάλει το μαγιό του. «Είσαι το πρώτο αγόρι που δε φοράει τζιν, που φοράς τη φανέλα. Δηλαδή, το έχεις κάνει σωστά. Θέλω αυτό το ντύσιμο να το δω τώρα, να ποζάρει, να μου πουλήσεις και τη φανέλα και το παντελόνι και μετά γδύσου. Ωραία, θα ντυθείς για εμένα, θα γδυθείς για την Ηλιάνα», του είπε η «Ζεν» που βρήκε τις πόζες του ολόσωστες.

GNTM: Η πασαρέλα κι οι πόζες του έμπειρου Γιώργου άρεσαν πολύ στους κριτές

GNTM: Η πασαρέλα κι οι πόζες του έμπειρου Γιώργου άρεσαν πολύ στους κριτές

«Πολλή γκρίνια είχε στην αρχή, δηλαδή για άνθρωπο που έχει πάει στο εξωτερικό. Είχε γκρίνια. Είμαι από τις 8 η ώρα εδώ, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ», σχολίασε η Ηλιάνα. 

GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!

GNTM: Ο Γιώργος πήρε τέσσερα «Ναι» και πέρασε στο boot camp

GNTM: Ο Γιώργος πήρε τέσσερα «Ναι» και πέρασε στο boot camp

Το περπάτημα κι οι πόζες του Γιώργου με το μαγιό, άρεσαν πολύ στην επιτροπή. Το πρώτο «Ναι» δόθηκε από τη Ζενεβιέβ και το δεύτερο από τον Άγγελο. «Ναι» ήταν κι από τον Λάκη Γαβαλά, αλλά κι από την πιο... διστακτική Ηλιάνα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΓΙΩΡΓΟΣ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top