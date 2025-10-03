GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας στον... παραπονιάρη Γιώργο!

Με 3,5 χρόνια εμπειρίας στο μόντελινγκ πήγε ο 24χρονος Γιώργος στις auditions του GNTM.

«Το πάω βήμα-βήμα. Βέβαια, ανά δύο βήματα, γιατί εγώ ο πρώτος στόχος είναι να μπω στο σπίτι, όχι να περάσω από την οντισιόν. Δεύτερο βήμα, να φτάσω πεντάδα. Τρίτο βήμα, αν φτάσω πεντάδα, να φτάσω και τελικό», είπε ο Γιώργος πριν περπατήσει για την κριτική επιτροπή.

GNTM: Μπαίνοντας στην audition ο Γιώργος άρχισε... τα παράπονα!

Αφού περπάτησε, ο Γιώργος άρχισε να... παραπονιέται ότι είναι κουρασμένος, έχει τρακ, τον έχει πιάσει η μέση και τον πονάνε τα μάτια του! «Μα τι γκρίνια είναι αυτή!», σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Τελείωσα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας» είπε ο διαγωνιζόμενος, ενώ μίλησε για όσα έχει κάνει στο μόντελινγκ. Ο ανταγωνισμός που συνάντησε στο Μιλάνο δεν του άρεσε καθόλου! Στην Ηλιάνα άρεσε πολύ που η γλώσσα του πάει ροδάνι, ενώ η Ζενεβιέβ του ζήτησε να ποζάρει και μετά να βάλει το μαγιό του. «Είσαι το πρώτο αγόρι που δε φοράει τζιν, που φοράς τη φανέλα. Δηλαδή, το έχεις κάνει σωστά. Θέλω αυτό το ντύσιμο να το δω τώρα, να ποζάρει, να μου πουλήσεις και τη φανέλα και το παντελόνι και μετά γδύσου. Ωραία, θα ντυθείς για εμένα, θα γδυθείς για την Ηλιάνα», του είπε η «Ζεν» που βρήκε τις πόζες του ολόσωστες.

GNTM: Η πασαρέλα κι οι πόζες του έμπειρου Γιώργου άρεσαν πολύ στους κριτές

«Πολλή γκρίνια είχε στην αρχή, δηλαδή για άνθρωπο που έχει πάει στο εξωτερικό. Είχε γκρίνια. Είμαι από τις 8 η ώρα εδώ, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ», σχολίασε η Ηλιάνα.

GNTM: Ο Γιώργος πήρε τέσσερα «Ναι» και πέρασε στο boot camp

Το περπάτημα κι οι πόζες του Γιώργου με το μαγιό, άρεσαν πολύ στην επιτροπή. Το πρώτο «Ναι» δόθηκε από τη Ζενεβιέβ και το δεύτερο από τον Άγγελο. «Ναι» ήταν κι από τον Λάκη Γαβαλά, αλλά κι από την πιο... διστακτική Ηλιάνα!

