Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών

Άφησε πίσω του πλούσιο έργο στην παραδοσιακή μουσική

03.10.25 , 23:02 Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών
Δείτε παλιότερη εμφάνιση του Γρηγόρη Καψάλη στην εκπομπή της ΕΡΤ, Έχει Γούστο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου.

Γεννημένος το 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, μυήθηκε στην τέχνη του κλαρίνου κοντά στον πατέρα και τον παππού του, και στη συνέχεια μαθήτευσε στη σχολή του Ξηρόμερου κοντά στον Βασίλη Σαλέα.

Στην πορεία του συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης μουσικής: τον Φίλιππο Ρούντα, τους Χαλκιάδες, τον Χρόνη Καψάλη και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έγινε μέλος στο συγκρότημα Τα Τακούτσια, που θεωρείται ο κυριότερος θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας παράδοσης. 

Ο Γρηγόρης Καψάλης ερμηνεύει το Από τα γλαρά σου μάτια

Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου.

Ο Γρηγόρης Καψάλης άφησε πίσω του πλούσιο έργο, με ηχογραφήσεις στη Γαλλική Ραδιοφωνία, συνεργασίες με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαγορισίων, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το Λύκειο Ελληνίδων.

Η τέχνη του αποτυπώθηκε επίσης σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και σε ταινίες-ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, δίδαξε κλαρίνο στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων, διαδίδοντας την τέχνη του σε νεότερες γενιές.

