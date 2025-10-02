Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Ποιο είναι το ημερήσιο κόστος ζωής στη χώρα μας

Περισσότερα

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Hello Safe / Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Ακούστε το άρθρο

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους δέκα πιο ακριβούς τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της πλατφόρμας HelloSafe. Τι κι αν η Ευρώπη παραμένει ένας διαχρονικά αγαπημένος προορισμός για όσους αναζητούν ένα μείγμα ιστορίας, πολιτισμού και μαγευτικών τοπίων, τα ταξίδια προς αυτή το 2025 απαιτούν να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης τείνουν να είναι οι πιο ακριβές για τους ταξιδιώτες, με βάση το κόστος διαμονής (ξενοδοχεία ή Airbnb), φαγητού, τοπικών μεταφορών και τουριστικών δραστηριοτήτων - εξαιρουμένων των αεροπορικών εισιτηρίων.

Η Ελλάδα η πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο σύμφωνα με το γερμανικό Travelbook

Σε ποια θέση συναντάμε την Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση των πιο ακριβών ευρωπαϊκών προορισμών για ταξίδια το 2025, με το μέσο ημερήσιο κόστος να φτάνει τα 168 ευρώ. Δημοφιλή νησιά, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, αυξάνουν σημαντικά το μέσο κόστος. Ενώ παρά το γεγονός ότι οι προορισμοί στην ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, μπορεί να είναι πιο προσιτοί, τα γεύματα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και οι επισκέψεις σε πολιτιστικά αξιοθέατα συμβάλλουν στην αύξηση του τελικού κόστους.

Ταξίδι στο εξωτερικό με τα παιδιά σας - Προτάσεις για κάθε ηλικία

Το Top10 των πιο ακριβών τουριστικών προορισμών στην Ευρώπη

10) Νορβηγία (153 ευρώ / ημέρα)

9) Ιταλία (153 ευρώ / ημέρα)

8) Ολλανδία (162 ευρώ / ημέρα)

7) Δανία (165 ευρώ / ημέρα)

6) Ηνωμένο Βασίλειο (165 ευρώ / ημέρα)

5) ΕΛΛΑΔΑ (168 ευρώ / ημέρα)

4) Λουξεμβούργο (169 ευρώ / ημέρα)

3) Ισλανδία (177 ευρώ / ημέρα)

Ρέικιαβικ

Το Ρέικιαβικ / Unsplash 

2) Γαλλία (181 ευρώ / ημέρα)

Παρίσι

Το Παρίσι / Unsplash 

1) Ελβετία (241 ευρώ / ημέρα)

Η Ζυρίχη

Η Ζυρίχη / Unsplash 
