Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση

«Υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια & σεβασμό»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε ρεπορτάζ για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου από την εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι φήμες που ήθελαν την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ να «κόβεται» λόγω χαμηλής τηλεθέασης, επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής

Τατιάνα Στεφανίδου: Οι φήμες για παραίτησή της και η απάντηση του ΣΚΑΪ

Με ανακοίνωσή του ο ΣΚΑΪ έκανε γνωστή τη διακοπή της συνεργασίας τους, με την ευχή οι δρόμοι τους κάποια στιγμή να συναντηθούν ξανά!

Η τηλεοπτική επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ κράτησε λίγες εβδομάδες

Η τηλεοπτική επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ κράτησε λίγες εβδομάδες /Φωτογραφία ΣΚΑΪ

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

 «Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής Power Talk, Τατιάνα Στεφανίδου.  

Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Η Τατιάνα Στεφανίδου στο πλατό της εκπομπής Power Talk 

Η Τατιάνα Στεφανίδου στο πλατό της εκπομπής Power Talk /Φωτογραφία ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».

Η επίσημη ανακοίνωση ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά το τέλος της εκπομπής Power TalkΝα σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν ορισμένες διορθωτικές κινήσεις, όπως αλλαγές στο σκηνικό, στα φώτα, στη δομή αλλά και τη θεματολογία της εκπομπής, κάτι που τελικά δεν ευδοκίμησε.  

Η Τατιάνα Στεφανίδου μιλά για την τηλεοπτική της επιστροφή

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά το τέλος της σημερινής εκπομπής η ίδια η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους συνεργάτες της για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη. 

Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση

Θυμίζουμε ότι η Τατιάνα Στεφανίδου αποχώρησε από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν 2023-2024. Η εκπομπή της, T-live, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2024. Είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Alpha το 2020.

