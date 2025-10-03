Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση

Δείτε ρεπορτάζ για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου από την εκπομπή Super Κατερίνα

Οι φήμες που ήθελαν την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ να «κόβεται» λόγω χαμηλής τηλεθέασης, επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΚΑΪ έκανε γνωστή τη διακοπή της συνεργασίας τους, με την ευχή οι δρόμοι τους κάποια στιγμή να συναντηθούν ξανά!

Η τηλεοπτική επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ κράτησε λίγες εβδομάδες /Φωτογραφία ΣΚΑΪ

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής Power Talk, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Η Τατιάνα Στεφανίδου στο πλατό της εκπομπής Power Talk /Φωτογραφία ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».

Η επίσημη ανακοίνωση ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά το τέλος της εκπομπής Power Talk. Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν ορισμένες διορθωτικές κινήσεις, όπως αλλαγές στο σκηνικό, στα φώτα, στη δομή αλλά και τη θεματολογία της εκπομπής, κάτι που τελικά δεν ευδοκίμησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά το τέλος της σημερινής εκπομπής η ίδια η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους συνεργάτες της για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη.

Θυμίζουμε ότι η Τατιάνα Στεφανίδου αποχώρησε από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν 2023-2024. Η εκπομπή της, T-live, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2024. Είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Alpha το 2020.