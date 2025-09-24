Τατιάνα Στεφανίδου: Οι φήμες για παραίτησή της και η απάντηση του ΣΚΑΪ

Το ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno μετά το δημοσίευμα για πρόθεση της Τατιάνας Στεφανίδου να παραιτηθεί από τον ΣΚΑΪ, λόγω των χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης της εκπομπής

Σημερινό δημοσίευμα έκανε λόγο για πρόθεση της Τατιάνας Στεφανίδου να παραιτηθεί από τον ΣΚΑΪ, εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης της εκπομπής της «Power Talk». Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Μου είπαν κατηγορηματικά, γιατί μίλησα με ανώτατα στελέχη στο κανάλι, ότι δεν ισχύει. Μάλιστα, μου υπογράμμισαν ότι παρά τις δυσκολίες, το παλεύουν, ότι δεν έχει δοθεί κανένα deadline στην Τατιάνα και την εκπομπή. Μου είπαν κι όλας ότι είναι 500 χρόνια στη δουλειά, είναι μαχήτρια και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εμείς την πιστεύουμε», μετέδωσε στον αέρα της εκπομπής η δημοσιογράφος Νάνσυ Νικολαΐδου.

To δημοσίευμα έλεγε πως η παρουσιάστρια του Power Talk μίλησε με στελέχη του ΣΚΑΪ και δήλωσε έτοιμη να παραιτηθεί, αν το κανάλι το έκρινε απαραίτητο.