Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της

Σε μια τηλεοπτική σεζόν γεμάτη αλλαγές, δοκιμές και μετακινήσεις, η επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου με το «Power Talk» ήταν μια από τις κινήσεις που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Μετά από ένα διάστημα απουσίας, η παρουσιάστρια γύρισε με μια εκπομπή που φιλοδοξούσε να συνδυάσει την ενημέρωση με την κοινωνική θεματολογία, πάντα με το δικό της γνώριμο στυλ.

«Η Τατιάνα είναι μαχήτρια»

Για αρκετούς στον χώρο της τηλεόρασης η Τατιάνα Στεφανίδου παραμένει μια σταθερή αξία. «Είναι μαχήτρια. Ξέρει τι εστί τηλεοπτικός μαραθώνιος. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο γι΄αυτή», είπε η Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Οι φήμες για παραίτηση και οι αντιδράσεις

Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν φήμες πως η ίδια υπέβαλε την παραίτησή της προκειμένου να ολοκληρωθεί πρόωρα το «Power Talk». Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από το περιβάλλον της παρουσιάστριας, ενώ στελέχη του ΣΚΑΪ δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Δεν αποφασίζει το κανάλι για το τι θα κάνει η Τατιάνα, αλλά η ίδια για τον εαυτό της. Αντίθετα, πηγές από το κανάλι τονίζουν πως έχει την πλήρη στήριξή τους, και πως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της εκπομπής», πρόσθεσε η τηλεοπτική συντάκτρια στο Breakfast@star.

Η μείωση διάρκειας και οι αλλαγές στο πρόγραμμα

Αυτό που δε γνωρίζαμε και έκανε γνωστό η Κατερίνα Θεοδωροπούλου είναι η μείωση στη διάρκεια της εκπομπής κατά 10 λεπτά.

Η αλλαγή αυτή σχετίζεται με την προσθήκη μιας σατιρικής εκπομπής του σταθμού, η οποία θα δίνει lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αλλαγή αυτή ήταν προγραμματισμένη από την αρχή της σεζόν, και όχι αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων.

