Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο

«Μουδιάζει όλο μου το σώμα», ήταν τα τελευταία λόγια της

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα βασανίζουν την οικογένεια της άτυχης εγκύου που μπήκε με αιμορραγία στο νοσοκομείο της Άρτας και πέθανε από αλλεργικό σοκ σε ηλικία μόλις 28 ετών. 

Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»

Η Σπυριδούλα εισήχθη στη γυναικολογική κλινική με αιμορραγία. Μέλος του προσωπικού περιέγραψε στο Star τις δραματικές στιγμές όταν υπέστη αλλεργικό σοκ. Όπως εξήγησε, της χορηγήθηκε ενδοφλέβια κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς, η πιο κοινή αντιβίωση. «Έπαθε αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση. Αυτό είναι ξεκάθαρα η αιτία θανάτου», υποστήριξε.

Άρτα: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

H 28χρονη διένυε την 6η εβδομάδα της κύησης. «Μουδιάζει όλο μου το σώμα», ήταν τα τελευταία λόγια της, λίγο πριν ξεψυχήσει. Η οικογένειά της προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη όταν της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβίωση και ζητά να μάθει αν ο θάνατος οφείλεται σε ιατρικό λάθος. 

Νεκρή έγκυος

Θείος της, μιλώντας στη Μαίρη Τζώρα έκανε λόγο για σωρεία λαθών εντός του νοσοκομείου: «Όταν λέμε τραγικά λάθη… Ψάχνανε να βρουν πού είναι το οξυγόνο και πού είναι η σωλήνα για να διασωληνώσουν το κορίτσι», δήλωσε στην ανταποκρίτρια του Star Μαίρη Τζώρα ο θείος της κοπέλας.

Νεκρή έγκυος στην Άρτα

Άρτα: Η «προφητική» ανάρτηση της 28χρονης

Η Σπυριδούλα ζούσε με τον σύζυγό της στο Πολύδροσο Άρτας και είχαν μια μικρή κόρη. Λίγες ημέρες πριν, είχε ανεβάσει μια ανάρτηση που σήμερα μοιάζει προφητική:

«Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία που μπορεί να υποστεί το ανθρώπινο σώμα δεν είναι ο υπερμαραθώνιος. Είναι η εγκυμοσύνη», είχε αναρτήσει. 

Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που πέθανε

Άρτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης

Ο τραγικός θάνατος της εγκύου γεννά πολλά ερωτήματα. Έγιναν οι απαραίτητες βιοχημικές εξετάσεις; Πότε και πώς ενημερώθηκαν οι συγγενείς;

Η 28χρονη έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα είχε ήδη τελεστεί η κηδεία της, χωρίς να  πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν στο Star πως η οικογένεια δεν το ζήτησε.

Νεκρή 28χρονη έγκυος στο νοσοκομείο της Άρτας μετά τη χορήγηση αντιβίωσης

Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι για ποιο λόγο της χορηγήθηκε η αντιβίωση, αν ήταν πράγματι απαραίτητη και αν προηγήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις. Συγγενικό της πρόσωπο καταγγέλλει ότι άκουσε διαφωνία γιατρών έξω από τον θάλαμο σχετικά με το αν έπρεπε να πάρει κεφαλοσπορίνη, στην οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν αλλεργική.

Επίσης, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα εάν την ώρα που εμφάνισε τα συμπτώματα του αναφυλακτικού σοκ ήταν μόνη της μέσα στον θάλαμο. Συγγενείς καταγγέλλουν ότι δεν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση εκείνη τη στιγμή.

Όλα αυτά καλείται να τα απαντήσει η έρευνα, καθώς πίσω μένουν ένας τραγικός σύζυγος και ένα κοριτσάκι δύο ετών που αναζητά τη μητέρα του. 

Άρτα: Μήνυση και αίτημα εκταφής από την οικογένεια

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες πέθανε η 28χρονη στο νοσοκομείο, η οικογένειά της κινείται νομικά. 

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ ζητείται άμεση εκταφή για νεκροψία–νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

